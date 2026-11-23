Zapudí Češi loňské rozpaky?
Před rokem to vypadalo, že po odhlášení Carlose Alcaraze reprezentanti španělské soupeře převálcují. Ale nakonec ve čtvrtfinále kousali tuze bolavou porážku 1:2. Letos jsou odhodlaní tento scénář neopakovat.
Na boloňském výstavišti, kde ještě den před začátkem finálového turnaje panoval čirý ruch a dodělávaly se poslední detaily, trénují ze všech týmů nejdéle. Aby si co nejlépe zvykli na podmínky a proti Kanadě už roli favoritů potvrdili.
„Příprava byla daleko lepší než loni,“ potvrzuje kapitán Tomáš Berdych. „Na centrálním dvorci jsme si mohli zahrát poměrně dost času, takže z tohohle pohledu určitě panuje spokojenost. Asi bych nenašel nic moc víc, co bychom ještě potřebovali.“
Oproti loňsku pořadatelé vztyčili tenisové kolbiště v jiné hale místního výstaviště Bologna Fiere. Zvenku nic speciálního nepoznáte, navíc v areálu ještě nejsou ani cedule ukazující směr, ale uvnitř se nachází útulné prostředí s důstojnými tribunami.