Kodeš o českém finále: Je to šok. Lidsky by asi bylo lepší, kdyby vyhrála Muchová

Stanislav Kučera
  15:02
Jan Kodeš ve wimbledonském areálu

Jan Kodeš ve wimbledonském areálu | foto: Stanislav Kučera, MAFRA

Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
Linda Nosková si zahraje finále Wimbledonu!
Linda Nosková se raduje ze získaného bodu v semifinále Wimbledonu.
Linda Nosková (vpravo) se zdraví se soupeřkou Martou Kosťukovou.
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Krajankám pravidelně a zapáleně fandí, ve Wimbledonu před dvěma roky radil Barboře Krejčíkové při finále přímo z její lóže. A tak je Jan Kodeš, šampion travnatého grandslamu z roku 1973, pochopitelně spokojený, že v sobotu bude moct v boji o titul na londýnské trávě sledovat Češky hned dvě.

Napadlo by vás někdy, že ve finále Wimbledonu uvidíte dvě krajanky?
Nedá se říct, že by mě to vůbec nenapadlo. Samozřejmě jsem to nečekal, ale dnešní ženský tenis se strašně vyrovnal. Sabalenková se trošičku, abych tak řekl, polozbláznila a je schopná prohrát s kýmkoliv, kdykoliv a jakkoliv. A Šwiateková už není tak dominantní, jako bývala. Teď je to vyrovnané a naše holky jsou zkrátka dobré.

Když chodíte po areálu, plácají vás lidé po ramenou a říkají, že český tenis je vážně dobrý?
A víte, co řekla Linda po semifinále v rozhovoru s Johnem McEnroem? Slyšeli jste to?

Že prý je to kvůli pivu.
No vidíte, to byla docela legrace. Pro všechny je to samozřejmě šok. Pro mě ale zase tak moc ne. Když máte čtyři hráčky v nejlepší šestnáctce... A to ještě hrály Krejčíková s Muchovou proti sobě, což byla škoda, mohly být klidně tři ve čtvrtfinále. Mít dvě Češky v semifinále je úžasné, ale čistě české finále jsem před turnajem samozřejmě nečekal.

Slýcháte nějaké reakce třeba od domácích Angličanů?
Kývají hlavou, jsou s tím vlastně už smíření. Teď jsem potkal jednoho z nich z All England Clubu a říkám mu: „Fajn, co?“ A on na to: „Nechte nám taky něco!“ Berou to tak, že je to něco úžasného. A taky to úžasné je, to je potřeba si přiznat.

Kdo je pro vás favoritkou finále?
Vyhrál český tenis, takže mně je v podstatě jedno, která z nich zvítězí. Holky se dobře znají. Nevím ale, jak je na tom Muchová s mezižeberním svalem, prý ho má nějaký natažený (sama říkala, že ji v semifinále jen píchalo v boku). U ní je strašně důležitý servis. Jestli nebude moct podávat tak, jak potřebuje, bude to problém. Ale pozor na Lindu, v semifinále hrála neskutečně dobře, vůbec nekazila.

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Co říkáte na jejich životní příběhy? Obě jsou v jiných fázích kariér.
Linda je strašně mladá, je jí teprve jedenadvacet, což je fantastické. Zatímco Muchové brzo bude třicet. Kdybych to měl posoudit nějak lidsky, tak si myslím, že by bylo možná lepší, kdyby vyhrála Muchová. Za celou svou kariéru by si to zasloužila, kdežto Linda bude mít takových příležitostí ještě několik. Jenže v tenise se to takhle nebere. Jakmile jste jednou ve finále, musíte hrát na vítězství, protože už tam také nemusíte být nikdy.

Může díky tomu Nosková nastupovat uvolněněji než Muchová?
To je jasné. Když jste ve finále takhle brzy, pořád si říkáte: „Když nevyhraju teď, můžu to dokázat za rok, za dva nebo za tři.“ Čím dřív se tam člověk dostane, tím lépe.

Obě povzbudilo, že v průběhu turnaje utekly z mečbolu, že ano?
No jo, to tak bývá. Psychicky to strašně pomůže. To je ta klika, která vás pak drží. Vyhrajete a pak už je to dobré.

Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.

Jak jste prožíval jejich vítězná semifinále? Muchová zdolala Američanku Gauffovou, Nosková porazila Ukrajinku Kosťukovou.
Obě to neskutečně zvládly psychicky. Gauffová panikařila celý první set i na konci zápasu a Kosťuková zase nastoupila jako mistryně světa, tvářila se, že se jí nemůže nic stát, a tvrdě narazila. Linda hrála neskutečně, úžasně soustředěně. Naše holky to zvládly v hlavě, zatímco soupeřky psychicky vyhořely. To je můj osobní názor.

Co jste říkal na hrubku Gauffové při jejím mečbolu?
Zpanikařila úplně jako blbec. Všichni bývalí hráči se shodují a nechápou, jak může hráčka takové úrovně udělat v takový moment tohle. Přitom stačilo ten míč jen normálně umístit. Byl to totální zkrat. Ale ona to bere sportovně, je neuvěřitelná. Říkala: „Prohrála jsem, nevadí, vyhraju to příště.“ Jiná by plakala a hroutila se.

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