Co jste říkal na semifinálovou porážku 1:2 s Italy?
Bylo to hodně těsné. Opravdu škoda. Ale my jsme v podstatě nepočítali se čtyřhrou, chtěli jsme vyhrát obě dvouhry. Sázeli jsme na to, že Menšík v prvním singlu vyhraje. Ale bohužel od té doby, co se ve Vídni praštil do hlavy, moc netrénoval. Nebyl v kdovíjaké formě a jeho zápas s Musettim byl na jednu bránu.
Co mu chybělo?
Musetti je strašně jistý a nutil Menšíka k chybám, protože on to neuběhá. Jak jsou výměny dlouhé, tak do toho pak praští a kazí. Nehrál tak dobře jako v Praze proti Američanům.
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Do rozhodující čtyřhry poslal kapitán Berdych Lehečku a Macháče. Přitom se nabízeli i debloví specialisté Pavlásek a Rikl.
Ti dva sice hráli ve druhém kole kvalifikace s Američany, ale v momentu, kdy to ještě nebylo rozhodující. Hrálo se tedy s tím, že se uvidí, jací jsou, jak spolu hrají, a oni nakonec z mečbolů prohráli. Odvaha, aby se postavili i tady, asi nebyla. Je ale potřeba říct, že je to rozhodnutí kapitána. On věděl, v jakém jsou kluci stavu, a viděl je v tréninku. Myslím si, že to nakonec rozhodl správně, protože Lehečka a Macháč ten bod mohli udělat. Chybělo pár míčů.
V čem za Italy Musettim a Vavassorim zaostali?
V tiebreaku třetího setu kluci vedli 3:1, ale pak prohráli tři míče za sebou a tím se to otočilo. Lehečka čtyřhru nehraje moc často, nicméně Berdych ho postavil proto, že věděl, že je po singlu na vlně a má sebevědomí. Také pak tu čtyřhru táhl a odehrál ji velmi dobře. Bohužel ale další hráče moc nemáme. Naopak Vavassori je vyložený deblista, desátý v žebříčku. A Musetti je dříč. Museli bychom najít dvojici, která by byla stabilní, sehraná a taky dobrá. Ale zatím ji ještě nemáme.
Souhlasíte s tím, že se Češi rok od roku zlepšují?
Jsou vyrovnaní. Lehečka i Menšík jsou na žebříčku kolem patnáctého místa, i když na desítku to ještě úplně není. Špičkové týmy mají Alcaraze, Zvereva, což jsou tutové body. Španělé teď poskládali skvělý tým, vedle Alcaraze mají ještě Jódara, takže i kdybychom Italy porazili, tak by to ve finále bylo hodně těžké.
Postup do semifinále hodnotíte jako úspěch?
Určitě. A i když je škoda, že to uteklo, tak kvůli tomu nemusíme být smutní. Problém je, že kluci dostali čuchnout, vedli 3:1 v tiebreaku. Kdyby ve třetím setu prohráli třeba 3:6, tak by to tolik nemrzelo.
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Potvrdilo se, že v současném formátu soutěže je čtyřhra klíčová?
Ten formát je pro nás nevýhodný. A taky je celkově špatný, všichni ho kritizují. Davis Cup je jediná soutěž na světě, která v průběhu mění pravidla. Buď se má hrát celá na pět zápasů, jako tomu je v prvních dvou kolech, nebo na tři jako na finálovém turnaji. To je jako kdyby se kvalifikace na mistrovství světa ve fotbale hrála na jeden poločas a samotný šampionát by pak byl klasicky na dva. To prostě nejde. Já si myslím, že se ten formát musí změnit.
Zpátky ke starému?
Ze zákulisí mám pocit, že se na tom trochu pracuje, ale je to těžké, protože jsou podepsané nějaké smlouvy. Pak jsou tam problémy s financemi, protože organizace World Tennis se soudí s firmou Piquého, která do Davis Cupu slíbila dát velké peníze... Ještě v tom velkou roli hraje ATP, která tvrdí, že nedá žádné týdny, protože je potřebuje na svoje turnaje, kterých je ale strašně moc. Myslím, že by se vůbec nic nestalo, kdyby jich bylo právě o ty jeden dva týdny méně a Davis Cup se mohl hrát klasicky jako dřív, aby to mělo úroveň. Nejhorší je, že národní federace ztratily domácí zápasy, na kterých mohly vydělat peníze.
Kapitán Berdych je ve funkci druhým rokem, jak ho hodnotíte?
Myslím, že je výborné, že je kapitánem. Je zkušený, Davis Cup několikrát vyhrál, takže myslím, že nebyl lepší člověk, který by to mohl dělat. Je to naprosto v pořádku.
Věříte jeho slovům, že současná česká generace může Davis Cup jednou vyhrát?
Šance určitě je, jen kluci musí ještě dozrát. Právě Menšík mi připadá, že ještě úplně nedozrál. Trochu nevěděl, co má dělat, bylo vidět, že si nevěří Ale je mu přeci jenom teprve 21 let. Lehečka je o čtyři roky starší a je vidět, že je na kurtu daleko víc zakousnutý. Tak uvidíme v dalších letech.