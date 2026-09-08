„Očekávám rychlý tenis,“ předpovídá Češka. „Uvidíme, co se stane.“
Bylo by bláhové předpovídat, že jedenadvacetiletá Nosková má díky senzačnímu triumfu ve Wimbledonu najednou nadpozemské schopnosti a porazí každého. Ale zároveň by se nemusela vyplatit ani jednoznačná sázka na Sabalenkovou.
Jistě, běloruská ranařka je před čtvrtfinálovým duelem favoritkou, ale letos zatím na vyhraný grandslam čeká a rozhodně není tak dominantní jako dřív. Navíc cítí, jaká kapacita proti ní v úterý od 17:30 SELČ na dvorci Arthura Ashe nastoupí.
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Specialistka na dramata Nosková. Ale není to dobré pro mé mentální zdraví, říká
„Linda hraje hodně agresivně,“ uvědomuje si. „Má skvělé podání, rychlou hru. Musíte zůstávat v nízkém postoji, abyste zvládli její sílu a energii. Zápasy, které jsem s ní hrála, nebyly úplně nejjednodušší.“
První ze vzájemných mačů sehrály tenistky už před třemi lety v Adelaide, kde Nosková prohrála 3:6 a 6:7. Ve druhém střetnutí – v letošním semifinále turnaje v Indian Wells – padla Češka 3:6, 4:6.
„Oba zápasy byly odlišné. Ten poslední v Indian Wells velmi těžký a vyrovnaný, ale ona ho zvládla dobře. Vyhrála pak celý turnaj, i tady v New Yorku vládla poslední dva roky,“ podotkla Nosková.
Ale od té doby se u české hráčky udála spousta věcí. Připsala si dva triumfy v singlu, včetně toho wimbledonského, dva v deblu a vyšplhala se už na šesté místo světového žebříčku.
Navíc byste jen těžko na okruhu hledaly tenistku s podobným mentálním nastavením. „Linda má neuvěřitelné tenisové kvality, je hráčka s velkým H,“ hodnotí ji pro iDNES.cz kapitánka českého týmu pro Billie Jean King Cup Barbora Strýcová.
„Umí hrát velký tenis, umí v něm být konzistentní, skvěle servíruje. Do toho je mentálně správně nastavená, silná a odolná.“
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Zahozené mečboly Noskovou nezlomily! Ve čtvrtfinále US Open ji čeká Sabalenková
V úterý se tak na největším dvorci světa utkají dvě soupeřky, které rády pálí od základní čáry a preferují kratší výměny. A které pro sebe nacházejí slova chvály.
„Aryna je velmi konzistentní prakticky ve všem, co dělá,“ ví Nosková. „Ať už jde o servis, nebo o to, že jde do každého returnu, do kterého může. Ale umí také využít kraťasy nebo slicy, aby měnila rytmus hry. Proto je jednou z nejlepších tenistek na světě.“
V New Yorku si Sabalenková drží parádní bilanci, ovládla tam už 18 zápasů v řadě. V posledních dvou sezonách dokráčela až k titulu a jistě by v ikonickém americkém městě ráda oslavila hattrick. A udržela si místo světové jedničky.
„Ale to je všechno jen když, když, když,“ uvědomuje si. „Snažím se od toho oprostit. Před každým zápasem jsou nějaké scénáře a statistiky, ale nemůžete se tím nechat pohltit. Každý vás chce porazit a je jedno, kolikátá v žebříčku jste.“
Kromě vítězné aury se kolem Sabalenkové ale tvoří i kontroverzní situace. Fanoušci ji kvůli nevýrazným výsledkům z minulých týdnů kritizují, že víc než na tenis se soustředí na večírky se sponzory. Tyto aktivity totiž často prezentuje na sociálních sítích.
Před začátkem US Open tak dostala otázku, zda se po těchto party cítí na turnaj připravená. Jenže tento dotaz se Bělorusce úplně nezamlouval a novináře odpálkovala slovy: „Vy jste fakt směšní. Proč byste se na něco takového ptali? Myslete předtím, než něco řeknete.“
Taková pověst ale Sabalenkovou zkrátka provází. Po těžkých porážkách často naráží na alkohol a opilost. Není tajemstvím, že umí být divoká a výbušná. A právě to by mohla být proti klidné a neemotivní Noskové její slabina.
A hlavně – není neporazitelná. Nedávno v Cincinnati si na ni vyšlápla jiná Češka Sára Bejlek, tak proč by nemohla uspět i Nosková?
Motivace bude mít v úterý večer víc než dost.