ZÁPISNÍK Z ČÍNY: Jak vyhrát na akci pro elitu zničená a cestou z gauče

Celou fyzicky devastující cestu ale absolvovala proto, že se toužila vetřít do osmičky pro ten opravdový, velký Turnaj mistryň.

A dočkala se i jeho!

Na opačném břehu Jihočínského moře totiž leží Šen-čen, lodí je to z Ču-chaje jen hodinka jízdy. Bertensovou narychlo povolali jako náhradnici, neboť se odhlásila Naomi Ósakaová. Pár chvil na zmobilizování téměř neexistujících rezerv. Střet se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Prohraný první set... A pak senzace.

Bertensová duel otočila!

„To, že nastoupím, mi zavolali pár hodin před zápasem,“ líčila. „Upřímně, po Ču-chaji mi stačilo jen odpočívat na gauči. V pondělí jsem si byla zapinkat tak na deset minut. Ale vydám ze sebe všechno. Tedy všechno, co zbylo.“

Logika zase jednou dostala natlučeno od krásy sportu. Odpočatá a výhrou posílená první hráčka žebříčku podlehla té, která se měla po kurtu téměř ploužit. Jenže Bertensovou nadnášela radost - z toho, že ke svému cíli sice došla strastiplnými oklikami, ale dorazila na místo určení.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová se protahuje na tiskové konferenci.

„Jasně, je mi líto Naomi,“ říkala a znělo to upřímně. „Teď jsem v její pozici a beru to celé jako jeden velký bonus. Poslední týdny jsem se do Šen-čenu strašně snažila dostat. A vida, jsem tady.“

Za výhru dostala 300 tisíc dolarů, ale jak by upřesnil klasik, její pocity byly k nezaplacení.