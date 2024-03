Z rivalek jsou kamarádky. Kerberovou a Wozniackou sblížilo mateřství

Obě se k tenisu vrátily po mateřské pauze a obě si ve slunné Kalifornii připsaly cenné skalpy.

„Dodaly mi sebevědomí pro další zápasy, myslím, že jsem na dobré cestě, abych se vrátila ke své hře a porážela silné hráčky,“ líčí Kerberová pro web WTA.

Němka si v Indian Wells i přes ztrátu prvního setu poradila s desátou tenistkou světa Jelenou Ostapenkovou, přemohla i Rusku Veroniku Kuděrmetovovou.

Wozniacká sice na probíhajícím Masters nečelila tak zvučným jménům, výhru nad Chorvatkou Donnou Vekičovou, které ve světovém žebříčku patří 36. místo, však řadí vysoko.

Caroline Wozniacká na turnaji v Indian Wells.

„Jsem tady, protože to tu miluju! Jsem ráda, že dostávám divoké karty na takové turnaje a můžu zase soupeřit s těmi nejlepšími,“ září 33letá dánská tenistka.

Na úterní boj o čtvrtfinále se stejně jako její soupeřka Kerberová těší.

„Bude to skvělý zápas. Hrály jsme proti sobě spoustu utkání, takže se velmi dobře známe a nemáme se čím překvapit,“ připomíná Wozniacká 15 vzájemných duelů, z nichž osmkrát odcházela jako vítězka německá hráčka.

„Záleží jen na tom, kdo bude zrovna ten den lepší. Vyhrát můžeme obě,“ ví Dánka.

Že souboj bývalých lídryň světového žebříčku přiláká diváky na atraktivní tenis, věří i o tři roky starší Kerberová.

„Budeme se snažit předvést co nejlepší výkon. Jsme kamarádky a na tom vzájemné utkání nic nezmění,“ poukazuje Němka na vřelý vztah, který mezi sebou dříve zarputilé rivalky dnes mají.

Angelique Kerberová na turnaji v Indian Wells.

Spojilo je mateřství. „V posledních měsících jsem byla často v kontaktu s Caroline, vždy je dobré bavit se s někým, kdo už tu zkušenost má,“ říkala Kerberová po návratu na kurty na začátku aktuální sezony. V žebříčku zatím zaujímá až 607. příčku, ale v Kalifornii se velmi slušně rozjela.

Wozniacká, jež je dvojnásobnou maminkou, zasáhla do zápasů už loni, když zpět do tenisového života naskočila po více než třech letech. Na zářijovém US Open se probila až do osmifinále, kde ve třech setech padla s Američankou Coco Gauffovou.

Wozniacká a Kerberová ovšem nejsou jedinými maminkami na hvězdně obsazeném podniku v Indian Wells. Do hlavní soutěže zasáhlo hned sedm tenistek, které se vrátily po mateřské pauze.

Mezi nimi třeba Japonka Naomi Ósakaová, jež do Kalifornie přicestovala s dcerkou Shai.

„Když jsem s ní, stává se ze mě automaticky máma. Ale hned co se vzdálím na kurt, je ze mě sportovkyně,“ vypráví 26letá držitelka čtyř grandslamových trofejí.

Právě s ambicemi na další velkou kořist v podobě prestižního triumfu se k raketám a míčkům po mateřském volnu vracela.

„Je to jiné. Musím mít neustálý příval nové energie, Shai je hlasitá a neúnavná.“

Spolu s Wozniackou a Kerberovou může čerpat inspiraci třeba od Eliny Svitolinové. Ukrajinka se po návratu vyšvihla už na 17. příčku hodnocení, získala titul ve Štrasburku a na loňském Wimbledonu hrála semifinále.

Jestli na stejnou cestu najedou i úterní osmifinalistky, jisté není. Jedno však ano. Diváci se na souboje tenisových maminek budou koukat čím dál častěji.