Nišikoriho start na US Open je ohrožen. Japonský tenista má koronavirus

21:01 , aktualizováno 21:01

Japonský tenista Kei Nišikori měl pozitivní test na koronavirus a odhlásil se z turnaje Western & Southern Open, který byl letos z tradičního dějiště v Cincinnati přesunut do New Yorku. Kvůli nákaze covidem-19 je ohrožena také jeho účast na grandslamovém US Open, na němž byl v roce 2014 finalistou.