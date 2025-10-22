Když zaklepe kontrola. Menšíka vyhnala z oslavy maturity, Ledecká se opila vodou

Stanislav Kučera
  10:40
Vybrat každý den v roce jednu hodinu, kdy budete k zastižení pro antidopingové komisaře, na první pohled nevypadá složitě. Ale profesionálním sportovcům toto pravidlo přináší mnoho úsměvných i ne tolik příjemných zážitků.
Ester Ledecká hovořila s novináři na předsezonní tiskové konferenci.

Ester Ledecká hovořila s novináři na předsezonní tiskové konferenci. | foto: ČTK

Jakub Menšík na turnaji Masters v Šanghaji
Jakub Menšík na turnaji Masters v Šanghaji
Jakub Menšík opouští kurt po skreči ve čtvrtfinále.
Zdravotní přestávka Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
23 fotografií

Když Jakub Menšík loni na jaře úspěšně odmaturoval na gymnáziu v Prostějově, vyrazil významný životní milník oslavit. Jenže zapomněl, že nahlásil, že v deset hodin večer bude k dispozici doma. A komisař za ním zrovna v tu dobu přišel.

„Kuba mi volal, že venku stojí pán s kufříkem, tak ať mu vyřídím, že hned přijde,“ popisuje pro iDNES.cz Menšíkův otec Michal.

Jelikož se talentovaný tenista nacházel blízko svého bydliště, oslavu okamžitě opustil a za pár minut byl doma. Jenže vzhledem k tomu, že odevzdat vzorek moči v požadované kvalitě se mu podařilo až na několikátý pokus, návštěva komisaře se protáhla dlouho do noci.

Menšík se čílil, chtěli ho na antidoping během zápasu. Omluvili se, říká kouč

„Měli jsme ho celou dobu doma, a než všechno klaplo, oslava dávno skončila,“ dodává Michal Menšík s úsměvem. „Ale naštěstí bylo všechno v pořádku.“

Menšík junior má další netradiční zkušenost s antidopingovou prověrkou z loňského Turnaje mistrů pro hráče do 20 let, kdy ho komisař „přepadl“ v pauze mezi sety uprostřed zápasu, což ho pochopitelně rozladilo. Organizace ATP se mu poté omluvila a uznala, že úředník pochybil.

A podobných historek najdete nejen v tenise spoustu.

Třeba známý francouzský showman Gaël Monfils si pořád vybaví, jak se kdysi coby 21letý mladík vrátil domů po prohýřené noci v 5:45 ráno. Jenže jen co se rychle osprchoval a svalil do postele, zazvonil u něj kontrolor.

Gaël Monfils sleduje zápas své manželky Eliny Svitolinové ve třetím kole Australian Open.

„Byl jsem skoro mrtvý, sotva jsem ho slyšel,“ vzpomíná bývalý šestý hráč světa.

Vzhledem k tomu, že se chvíli předtím zrovna vyčůral, pozval komisaře dál a požádal ho, ať počká, až dožene spánkový deficit a bude se mu znovu chtít na záchod.

Jenže proces se nakonec pořádně natáhl.

„Vzbudil jsem se až ve tři odpoledne,“ pokračuje Monfils ve vyprávění. „Ten chlápek na mě čekal deset hodin u mě doma, mohl mi tam všechno ukrást.“

Většina tenistů jako své okénko pro antidoping uvádí vždy šestou ranní, kdy jsou ještě v hotelu či doma, a až potom se rozletí za tréninky, zápasy a dalšími povinnostmi. Byť případ Monfilse ukazuje, že i brzká hodina může mít svá rizika.

Když tenis ničí dopingové kauzy. Komu z hráčů pošpinil kariéru pozitivní nález?

Pak už záleží na komisařích, kdy přesně dorazí, a sportovce mohou zaskočit i mimo nahlášené časy, což se nejčastěji stává při soutěžích.

Návštěva je pochopitelně předem neohlášená, a jakmile komisaři sportovce vyzvou k odevzdání krve či moči, musí s ním zůstat až do doby, než se to povede.

A tak mohou vznikat nečekané situace. „Hodinu a půl jsme spolu koukali na zápas Ajaxu,“ sdílel pro The Guardian svou zkušenost s antidopingovým komisařem Tallon Griekspoor, aktuálně nejlepší nizozemský tenista.

„Je hodně zvláštní, když na vás při čůrání kouká cizí člověk,“ přidává Francouz Arthur Fils.

Komisař totiž musí odevzdání vzorku přihlížet, aby sportovci nemohli podvádět a do zkumavky nenalili například cizí moč ze sáčku, který by ukrývali pod oblečením.

Francouzský tenista Arthur Fils během zápasu Davis Cupu s Austrálií.

A ne každému je takto pod dohledem komfortně.

„Někdy tlačíte tak moc, až z toho prdíte, a přitom jste hned vedle toho komisaře,“ usmívá se Brit Jack Draper. Zároveň ale dodává: „Vždycky si připomínám, že pro ně je to taky těžká práce.“

Největší úskalí těchto přepadových kontrol tkví v tom, že když vás komisaři nezastihnou třikrát za dvanáct měsíců, je to jako byste měli pozitivní test. Takže sportovci si musí dávat velký pozor, aby své údaje doplňovali a aktualizovali je, pokud se jim změní plány.

Američanka Madison Keysová v sezoně 2016 jen pár hodin poté, co prohrála semifinále turnaje v Pekingu, přijala divokou kartu do Lince. Uprostřed hektického přesunu zapomněla přepsat místo, kde se bude vyskytovat, a zatímco už seděla v letadle do Rakouska, kontrola ji marně hledala v Číně.

„Je to velmi stresující,“ říká.

Kauza Sinner? Expert chce spravedlnost nejen pro bohaté, Navrátilová se diví

A souhlasí s ní i její krajanka Jessica Pegulaová. „Když už máte dvě varování, ujišťujete se, že vám funguje zvonek u dveří, že máte zapnuté vyzvánění u telefonu…“

A o tom, že podivné zážitky s antidopingem nemají jen tenisté, loni promluvila česká hvězda zimních sportů Ester Ledecká. Když coby devatenáctiletá získala svůj první titul mistryně světa – v lednu 2015 vyhrála na snowboardovém šampionátu v rakouském Lachtalu paralelní slalom – snažila se kontrolu maximálně urychlit, protože ji druhý den čekal další závod.

„Vypila jsem asi čtyři litry vody na ex. Vyčůrala jsem se v pohodě, ale pak jsem se začala strašně motat. Dozvěděla jsem se, že se takhle můžete v klidu opít, že se normálně otrávíte vodou a že je to stejné, jako byste se otrávili alkoholem. Motala jsem se tak, že jsem se ani nemohla vyjet na rotopedu, protože jsem na něj nemohla ani vylézt.“

Vybrat každý den v roce jednu hodinu, kdy budete k zastižení pro antidopingové komisaře, na první pohled nevypadá složitě. Ale profesionálním sportovcům toto pravidlo přináší mnoho úsměvných i ne...

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

22. října 2025  6:31

Jestli se mi má koleno zase rozbít, tak ať. Jsem bojovník, ne marod, říká Vorlický

Premium

Mohl si vyrazit jako účastník zájezdu. Na místo, kde prožil tolik dobrého i zlého. Lukáš Vorlický, záložník fotbalové Slavie, tu možnost s díky odmítl. Než aby se trápil na tribuně, radši zůstane...

22. října 2025

