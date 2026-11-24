Nebezpečného Liama Draxla, 154. hráče světa, zdolal v Boloni 6:2, 3:6, 6:2 a zajistil českému týmu první bod.
„Určitě jsem byl nervóznější než obvykle, protože to byl důležitý zápas, navíc náš první na turnaji, kterým se mohl celý tým nastartovat,“ popisoval. A naznačil, že původně ani on sám příliš nekalkuloval s tím, že by mohl naskočit. Vždyť je v žebříčku 59., zatímco Menšík 15.
Jenže kapitán Tomáš Berdych na něj nakonec ukázal – zdůvodnil to tím, že vybral nejsilnější možnou sestavu.
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„Paradoxně jsem rád, že jsem to nečekal, protože jsem se v posilovně připravoval víc, než kdybych hrál, takže jsem dohnal resty, které jsem měl,“ líčil Macháč. „A zvládl jsem utkání, které trvalo necelé dvě hodiny.“
Od prvních výměn panovala v hale na boloňském výstavišti velmi solidní atmosféra, podle decibelů nebylo poznat, že zhruba třetina z desetitisícové kapacity zůstala nezaplněná.
Podpořit Čechy dorazili například někdejší daviscupový šampion Jan Kodeš či Martin Vitík, obránce místního fotbalového klubu.
O kulisu se nejvíce staraly hloučky fanoušků za oběma lavičkami, které se vybavily značným počtem vlajek svých zemí.
„Diváky máme nejlepší, jací můžou být. Moc si vážím, že za námi jezdí. Zápas jsem si i díky nim užil,“ líčil Macháč.
Šestadvacetiletý rodák z Berouna také lépe zvládl úvod. Působil jistěji, několikrát trefil vítězný úder přesně k čáře a zabodoval překvapivým zkrácením.
Těžil z toho, že se v Boloni od pátku připravoval, zatímco Draxl dorazil na sever Itálie teprve v pondělí, neboť ještě v neděli neúspěšně bojoval o titul na domácím challengeru v Drummondville.
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V polovině října sice jejich vzájemný souboj na jiném challengeru v Ťi-nan dopadl lépe pro Kanaďana, ale Macháč potvrdil, že od té doby učinil znamenitý progres.
„Tehdy jsem hrál slušně, ale zápas jsem neustál hlavou, což se víceméně mohlo stát i teď,“ přemítal český tenista. „On je zrádný soupeř, nechává vás hrát, dává vám vysoké čopy a forhendy, ale skvěle servíruje. Každopádně jsem se z minule poučil a skvěle jsem zahrál koncovku.“
A získal cennou odměnu za dřinu, kterou v poslední době odvedl.
V létě ho na dva a půl měsíce vyřadila trhlina v patní šlaše a po návratu, o němž přiznal, že ho lehce uspěchal, se mu dlouho nedařilo. Na žebříčku mu nyní patří 59. místo, přitom ještě loni na jaře byl dvacátý.
Po dohodě s Berdychem se nevešel do nominace na zářijové druhé kolo kvalifikace proti Američanům. Že přišel o zaplněnou O2 arenu, ho pochopitelně mrzelo, avšak místo smutku se vrhl do práce, aby už v Boloni nechyběl.
„Jsem rád, že můžu hrát a že jsem zdravý. A i když jsem byl před zápasem hodně nervózní a bylo to nepříjemné, tak na druhou stranu... Když pak ležím zraněný s nohou na lehátku, tak nervózní nejsem a chybí mi to. Za ty tlaky jsem rád.“
První set proti Draxlovi rozhodl velmi záhy, když utekl na 4:0. Ale ve druhém doplatil na náhlý výpadek – od stavu 2:2 ztratil tři hry v řadě.
„Bylo to zvláštní, protože do té doby jsem se cítil opravdu dobře.“
V ten moment se energie na kurtu přelila ve prospěch nabuzeného Kanaďana, který získané míče často doprovázel zatnutou pěstí, nad níž jeho tílko odhalovalo vypracované svaly.
V úvodu třetího dějství se zdálo, že duel bude dramatický až do konce, ale pak stejně nečekaně jako předtím na Macháče padl zničehonic útlum na Draxla. A od stavu 2:2 získal všechny čtyři zbylé gamy český tenista.
„Přestože jsem udělal pár chyb, tak jsem si pro to pořád šel,“ hodnotil.
Singlovou bilanci v Davis Cupu si díky vítězství zlepšil na parádních 9:3, přitom v něm hrál letos poprvé a dvouhru předtím okusil naposledy v lednu loňského roku.
„Jak je člověk přes rok pořád sám, tak je pro mě jakákoliv týmová soutěž vzpruha. Vždycky mě tlačí za hranice možností, což jsem předvedl i teď. Makal jsem každý den, a byť mi nějaká kondice ještě chyběla a není to úplně na tisíc procent, jak bych si představoval, tak zrovna před zápasem na mě na sociálních sítích vyskočilo video Kobeho Bryanta, jak říká: Jestli jsi unavený, tak vyhraj unavený. A to mi dodalo sebevědomí.“