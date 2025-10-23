„Je to velká facka do tváře italského sportu,“ rozčílil se pro tamní zpravodajskou agenturu ANSA dvojnásobný vítěz Roland Garros Nicola Pietrangeli.
Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner dovedl Itálii k triumfům v Davis Cupu v letech 2023 a 2024, kdy se finálový turnaj konal v Málaze. Ale letos, zrovna když se hraje před domácím publikem a on měl být hlavní hvězdou, reprezentovat nebude.
„Nebylo to lehké rozhodnutí, ale po Turíně (kde se týden před Davis Cupem koná Turnaj mistrů), je mým cílem začít dobře novou sezonu v Austrálii,“ vysvětlil pro Sky Italia.
„Davis Cup už jsme vyhráli v letech 2023 a 2024 a tentokrát jsme se s týmem rozhodli takto. Sezona je extrémně dlouhá, a abych se dobře připravil na tu další, potřebuju týden volna navíc, abych mohl začít trénovat dříve. Nezdá se to, ale týden přípravy v tomto období může udělat rozdíl.“
Čtyřiadvacetiletý tenista bude chtít v lednu na Australian Open získat třetí titul v řadě, a jelikož ve finále letošního US Open vcelku jasně podlehl Carlosi Alcarazovi, zřejmě cítí, že se na další souboje s úhlavním rivalem potřebuje lépe nachystat.
Ale že tomu obětuje tomu zrovna prestižní akci v národním týmu před domácím publikem, nepůsobí šťastně.
„Nechápu, když mluví o těžkých rozhodnutích. Musí hrát tenis, ne vést válku,“ pokračuje v kritice Pietrangeli.
|
Co nejsilnější sestava. Berdych nominoval na Davis Cup, kde číhá jednička Alcaraz
A dodává: „Doufám, že během Davis Cupu nebude hrát někde jinde. Dnes je svět plný peněz a hráči nechávají své srdce stranou.“
Právě tento argument zaznívá v souvislosti se Sinnerovou omluvenkou nejčastěji. Minulý týden totiž startoval na lukrativní exhibici Six Kings Slam v Saúdské Arábii, kde za vítězství získal šest milionů dolarů.
Ve středu se objevila zpráva, že 10. ledna příštího roku má s Alcarazem odehrát další exhibici, tentokrát v Soulu.
A tak není divu, že ho renomovaný italský sportovní deník Gazzetta dello Sport vyzývá: „Promysli to znovu.“
Dále se ptá, jestli bude stejně přistupovat i k dalším akcím, když mu v Davis Cupu stačí dva tituly.
„Takže se nevrátíš do Rijádu pro dalších šest milionů dolarů?“ připomíná deník, že také tuto exhibici už ovládl podruhé za sebou. „Když vyhraješ další Wimbledon, do Londýna už nikdy nepojedeš?“
„Těstoviny, káva... Každých pět minut propaguješ italský produkt. Tak to stejné dělej s tenisem,“ naráží Gazzetta na jeho četné sponzorské smlouvy.
Italská neziskovka Asociace sdružení pro ochranu životního prostředí a práv uživatelů a spotřebitelů dokonce vyzývá, aby Sinner přišel o všechna vyznamenání, která má například od tamního ministerstva zahraničí či olympijského výboru, včetně čestného občanství města Turín.
Davis Cup 2025
Vyvrcholí finálovým turnajem pro osm nejlepších zemí od 18. do 23. listopadu v Boloni. Češi budou hrát ve čtvrtek 20. proti Španělsku.
„Kdyby se tolik nevěnoval natáčení reklam na všemožné produkty, možná byl měl více času lépe reprezentovat svou zemi.“
Jak připomíná web stanice ESPN, současná zloba Italů může pramenit i z toho, že celá země se hvězdného tenisty zastala, když loni na podzim čelil dopingovému prohřešku, a on se teď chová takto nevděčně.
Doma si vysloužil kritiku už když nehrál skupinovou fázi Davis Cupu 2023, která se rovněž konala v Boloni, a když vynechal loňské olympijské hry v Paříži.
Vzhledem k tomu, že vyrostl v regionu na severu země, kde se mluví německy, také ho provázejí narážky na to, že není pravý Ital.
Nicméně při aktuální kauze kolem Davis Cupu nachází i zastání.
Adriano Panatta, který Itálii dovedl k prvenství v týmové soutěži v roce 1976, pro deník Corriere della Sera uvedl: „Dnešní tenis vyžaduje od hráčů naprostou oddanost. Sinner vyhrál Davis Cup dvakrát a teď potřebuje pauzu, aby se připravil na své hlavní cíle: vyhrávat grandslamy, hrát na Alcarazově úrovni a znovu být světovou jedničkou.“
A souhlasí s ním Paolo Bertolucci, další člen italského družstva z roku 1976.
„V Jannikově rozhodnutí nevidím nic špatného. Tenis se změnil a dnes záleží jen na grandslamech a Turnaji mistrů. Všechno ostatní je vedlejší.“
Mimochodem, Alcaraz v nominaci Španělska, které se ve čtvrtfinále utká s Českem, nechybí. Ale také on slýchá kritiku, že hraje exhibice, přestože si stěžuje, že tenisový kalendář je příliš nabitý.