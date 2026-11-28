Reprezentanti po obrovské bitvě prohráli s Lorenzem Musettim a Andreou Vavassorim 6:3, 1:6 a 6:7, v tiebreaku třetího setu přitom vedli 3:1.
Celkový stav utkání Česko vs. Itálie tak zněl: 1:2.
„Bylo to moje rozhodnutí,“ okomentoval Berdych nominaci do čtyřhry. „Kdybych měl křišťálovou kouli a věděl, že s jiným složením vyhrajeme, samozřejmě bych si rád řekl, že jsem udělal chybu a mělo to být jinak. Jenže ani když tam člověk postaví někoho jiného, nemá nic garantovaného. Proto říkám, že si za svým rozhodnutím stojím.“
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Lehečku vybral navzdory tomu, že měl před zápasem bilanci v daviscupových deblech 0:5. Z toho třikrát prohrál po boku Macháče. Český kapitán věřil, že tato čísla i jejich nesehranost z poslední doby přebije žhavá forma české jedničky.
„Nechtěl jsem se možnosti, že by náš nejlepší hráč nastoupil do čtyřhry, vzdát,“ vysvětlil Berdych. „Když jsem o tom s Jirkou mluvil, tak jako první jméno zmínil, že by si přál hrát s Tomášem. I z tohoto pohledu mi to dávalo smysl.“
„Jirka dlouhodobě hraje skvělý tenis a myslím, že kapitán rozhodl dobře, že ho postavil,“ doplnil Macháč. „I když debla moc nehraje, hrál výborně.“
Šéf české lavičky měl k dispozici i specialisty na párovou disciplínu Adama Pavláska a Patrika Rikla, kteří nastoupili v září ve druhém kole kvalifikace proti USA. Vedle Macháče se nabízel také Jakub Menšík – ti dva spolu odehráli čtyřhru na loňském finálovém turnaji.
Ale Menšík v prvním zápase večera nepodal přesvědčivý výkon, s Musettim prohrál 3:6 a 4:6. Naopak Lehečka za stavu 0:1 vyrovnal triumfem nad světovou sedmičkou Flaviem Cobollim 6:2, 1:6 a 6:3.
Proto Berdych vsadil na kombinaci singlistů, kterou má osvědčenou už ze svých hráčských časů.
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A trochu nečekaný pár nakonec předvedl zdařilý výkon. I když celkově získal o propastných 22 bodů méně, měl triumf na dosah.
Tak málo chybělo, aby Češi ukončili Italům vítěznou sérii 15 zápasů a rozmetali jejich ambice na čtvrtý titul z týmové soutěže v řadě.
„Ještě se těžko hledají slova,“ přiznal zklamaný Berdych zhruba hodinu po utkání, které skončilo po půl jedenácté. „Klukům opravdu chyběl jen kousíček, abychom si zahráli finále. Bohužel to nevyšlo, takže zatím převládá zklamání.“
Ve čtyřhře stačilo třeba využít jeden ze dvou brejkbolů za stavu 4:3 ve třetí sadě, poté by totiž Češi šli servírovat na postup.
„Neudělali jsme nic špatně,“ mrzelo Macháče, že Musetti zrovna v kritický moment vytáhl čtyři kvalitní servisy v řadě.
Nebo si lépe pohlídat začátek druhého dějství, v němž mohl na Italy po neúspěchu v prvním setu dolehnout útlum.
A také zvládnout zkušeněji moment při skóre 4:4 v rozhodující zkrácené hře, kdy Lehečka nedokázal dostatečně zatlačit z vysokého míče. Právě po této situaci Italové získali klíčovou výhodu.
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„Makali jsme jako šroub,“ říkal Macháč. „V tiebreaku jsme vedli 2:0, potom 3:1, byly skvělé výměny. Nevím, o čem to bylo, blíž už to asi být nemohlo. Když člověk na kurtu nechá všechno, tak může být zklamaný, že to nedopadlo, ale nemůžu si nic vyčítat.“
Avšak faktorů k analyzování bude spousta.
Klidně je možné, že svízelné okamžiky pomohla Italům přestát bouřlivá podpora publika.
„Vím, že kvůli tomu jsme neprohráli,“ zdůraznil Berdych. „Ale když člověk vidí, že možná chyběly jeden nebo dva míče, tak si myslím, že atmosféra sehrála poměrně velkou roli.“
Realita je nicméně krutá. Poté, co loni Češi skončili v Davis Cupu ve čtvrtfinále, to letos sice dotáhli o kolo dál. Ale znovu z Boloni odjíždějí smutní.
V konečném součtu se ukázalo, že ani kvalitní deblový výkon proti Italům, kteří nasadili desátého tenistu světového žebříčku čtyřhry Vavassoriho a rozjetého Musettiho, nestačil.
O to víc mrzí úvodní porážka Menšíka s Musettim. Český tenista sice byl papírovým favoritem, ale zápas mu nevyšel. A přestože se poté Lehečka snažil ze všech sil a proti Cobollimu vyrovnal, obrat se nepodařil.