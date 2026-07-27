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Zdraví je na prvním místě. Siniaková kvůli kolenu vynechá po Praze i Washington

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  14:40
Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu.

Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková se natahuje po balonku ve druhém kole Wimbledonu.
Kateřina Siniaková odehrává míček v utkání druhého kola Wimbledonu proti Nikole...
Kateřina Siniaková se raduje ze získané výměny během prvního kola Wimbledonu.
Kateřina Siniaková bojuje na turnaji v Berlíně.
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Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu a po boku jiné spoluhráčky. Řekla to během Prague Open v rozhovoru s hlavním sponzorem Livesportem.

Třicetiletá Siniaková, jež má z ženské čtyřhry 11 grandslamových titulů a jako první může již pošesté zakončit sezonu jako světová deblová jednička, bojovala se zraněním už během jara. Přesto s Američankou Taylor Townsendovou ovládly tři Masters v řadě i Roland Garros.

„Ve Wimbledonu se mi zranění na tréninku opět zhoršilo a trošku jsem si při tom natáhla i hamstring. Bohužel jsem musela upřednostnit zdraví. Byla to jediná šance, jak si trochu odpočinout a zjistit, co se s kolenem vlastně děje. Před námi je totiž opět dlouhá šňůra v Americe a Asii. Moc mě to mrzí, ale zdraví je na prvním místě,“ vysvětlila Siniaková.

Místo ve Washingtonu začne přípravu na poslední grandslam roku US Open až v Torontu a v deblové soutěži ne po boku Townsendové.

Tlačítko restart stisknuto. Siniaková si užívá dovolenou v tropickém ráji

Nastoupí se zkušenou Číňankou Čang Šuaj, s níž letos v lednu získala titul v Adelaide.

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