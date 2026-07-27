Zdraví je na prvním místě. Siniaková kvůli kolenu vynechá po Praze i Washington

Třicetiletá Siniaková, jež má z ženské čtyřhry 11 grandslamových titulů a jako první může již pošesté zakončit sezonu jako světová deblová jednička, bojovala se zraněním už během jara. Přesto s Američankou Taylor Townsendovou ovládly tři Masters v řadě i Roland Garros.
„Ve Wimbledonu se mi zranění na tréninku opět zhoršilo a trošku jsem si při tom natáhla i hamstring. Bohužel jsem musela upřednostnit zdraví. Byla to jediná šance, jak si trochu odpočinout a zjistit, co se s kolenem vlastně děje. Před námi je totiž opět dlouhá šňůra v Americe a Asii. Moc mě to mrzí, ale zdraví je na prvním místě,“ vysvětlila Siniaková.
Místo ve Washingtonu začne přípravu na poslední grandslam roku US Open až v Torontu a v deblové soutěži ne po boku Townsendové.
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Tlačítko restart stisknuto. Siniaková si užívá dovolenou v tropickém ráji
Nastoupí se zkušenou Číňankou Čang Šuaj, s níž letos v lednu získala titul v Adelaide.