Tři grandslamy, tři parťačky. A se všemi vítězí. Siniakovou čeká jedenácté finále

V Melbourne startovala po boku domácí Storm Hunterové, s níž původně plánovala objet celý rok, ale Australanka si v dubnu přetrhla achilovku.

V Paříži triumfovala s Coco Gauffovou, s níž se domluvila jen pár dní před turnajem, protože její další spoluhráčka Taylor Townsendová se taktéž zranila.

V Londýně spojila síly s poslední jmenovanou a rovněž vítězí.

„Doufám, že si lidé budou všímat, že jsem opravdu dobrá deblistka,“ prohlásila Češka poté, co s Townsendovou v pátečním wimbledonském semifinále přetlačily turnajové jedničky Sie Šu-wej a Elise Mertensovou 3:6, 6:4 a 6:4.

Čeká vás jedenácté grandslamové finále, osm z nich jste vyhrála. Už se v nich cítíte jako matadorka?

Každé finále je speciální, a čím víc jich je, tím jsou cennější. Člověk si myslí, že když už je hraje poněkolikáté, tak je na vše připravený a nervy nebudou, ale i tak pokaždé přicházejí nové emoce a jiné zážitky. Těším se, že si znovu zahraju na zdejším krásném centrkurtu.

Jak se vám podařilo semifinále otočit?

Začaly jsme pomaleji, hodně jsme kazily. Ale bojovaly jsme a říkaly si, že se do toho dostaneme. Velká výhoda byla, že jsme chytly začátek druhého setu, pak jsme se zlepšovaly a zvládly důležité momenty.



Vaše parťačka vypadá veselá, pořád se směje.

Jo, to je samozřejmě super. Když jste na kurtu ve dvou, tak je to někdy stresující, protože chcete hrát dobře. Je fajn to někdy odlehčit. A navzájem se hodně podporujeme. Když se nedařilo Taylor, tak jsem ji podržela, a naopak.

V čem je Townsendová silná?

Znám ji už od juniorek a myslím, že je velmi talentovaná a šikovná. Jsem ráda, že ji mám na své straně, protože jsem hodněkrát hrála proti ní a vím, že je nepříjemná. Dokáže měnit rotace a rychlost.

Wimbledon příloha iDNES.cz

V semifinále jste porazily 37letou Sie Šu-wej, která platí za wimbledonský postrach, protože před dneškem zde prohrála naposledy v roce 2018. Čím je na trávě tak nepříjemná?

Určitě svou atypickou hrou. Ale myslím, že jsme si s ní poradily skvěle. Soupeřky jsme dobře tlačily, nabíhaly jsme na síť a nechaly je tak nějak rozpadnout.

Pořadatelé kvůli dešti v předchozích dnech posunuli finále ženského deblu už na sobotu. Bude pro vás speciální hrát ve stejný den jako vaše bývalá spoluhráčka Barbora Krejčíková, která zabojuje o singlový titul?

Báře přeju, ať se jí daří, a snad to vyjde i nám. Bylo by skvělé, kdyby Česká republika měla takhle super den.

Právě s Krejčíkovou nastoupíte ve čtyřhře na následujících akcích: turnaji WTA v Praze a olympijských hrách.

Na Prahu jsme se domluvily, abychom si spolu zahrály nějaké zápasy a zase si na sebe zvykly. Neočekáváme žádný velký výsledek, spíš se chceme připravit na olympiádu.

A s kým se představíte na US Open? Mohla byste mít unikátní bilanci, že každý z grandslamů zvládnete s jinou parťačkou.

Můžu to pro zajímavost zkusit. Ale když se mi teď ve Wimbledonu takhle zadařilo, tak se mi vrátila naděje na Turnaj mistryň, takže spolupráci budu zařizovat i z tohohle pohledu.

V pořadí sezony jste vysoko hned se třemi parťačkami, i když Hunterová je kvůli zranění do konce roku mimo. Ale s Gauffovou jste jedenácté a s Townsendovou třinácté.

Nikdy bych neřekla, že se mi něco takového stane, ale situace se tak prostě vyvinula. Každopádně jsem nadšená, že se mi takhle daří, protože pro takovéhle výsledky tenis hrajeme.