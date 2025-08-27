Vítězka jedenácti grandslamových titulů ze čtyřher se do nového formátu smíšené čtyřhry na US Open původně hlásila s dřívější mužskou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru. Nakonec měla startovat s Italem Jannikem Sinnerem. Jenže lídr světového žebříčku se na poslední chvíli kvůli nemoci omluvil.
„V neděli mi řekli, že volnou kartu s Arévalem nedostaneme, a pokud bych chtěla hrát, tak se Sinnerem. Tak jsem řekla, že chci v soutěži být a ještě s takovou hvězdou. A pak se stalo, co se stalo,“ líčila Siniaková českým novinářům v New Yorku.
A tak světová deblová dvojka v pavouku nakonec vůbec nefigurovala. Jelikož organizátoři absenci Jannika Sinnera ohlásili jen pár hodin před startem soutěže, kdy už byl veřejný pavouk, k Siniakové podle pravidel nového parťáka dát nemohli.
Proto se místo ní do soutěže dostal americký pár Christian Harrison, Danielle Collinsová.
„Bohužel jsem to tak předpokládala. Pravidlo zní, že jakmile je vylosováno, nemůžete se napárovat s někým jiným, tak je to i v deblu. Proto tam místo nás šli náhradníci. Prostě to už nešlo,“ vysvětlila Siniaková.
Ovšem nelíbilo se jí jednání organizátorů, kteří dlouho neinformovali, kdo zbývající divoké karty pro start v soutěži dostane. „Začínalo se v úterý a já jsem do neděle nevěděla v jaké pozici jsem. Což si myslím, že je hodně nefér. Takže i kdybych hrála se Sinnerem, šla bych do zápasů z letadla, protože jsem nehodlala přiletět o čtyři dny dřív, když ani nevím, jak na tom jsem.“
Na nový formát mixu, který před deblovými specialisty upřednostnil elitní singlisty, tak mohla maximálně koukat. Ale rozhodně se jí novinka amerického grandslamu vůbec nezamlouvala.
„Nesouhlasím s tím. Bylo by zajímavější, kdyby nakombinovali singlisty s deblisty. Ani ten formát, že někdo vyhraje grandslamovou trofej za dva dny, není fér,“ podotkla Siniaková, kterou alespoň potěšilo, že turnaj nakonec ovládl ryze deblový pár a obhájci titulu Sara Erraniová a Andrea Vavassori z Itálie.
„Byl to takový důkaz, že ne každý top singlista může hrát debl nebo mix. Za mě je to něco jiného. Oni to dokázali.“
A co podpora, kterou jedna z nejlepších deblistek světa po kontroverzní situaci dostávala?
„Byla jsem mile překvapená, jak moc se to řešilo a jak lidé stáli na mé straně. Bylo dost článků a bylo hezké vidět, že mě lidé podporují a chtějí, abych tam hrála. Že ty výsledky mluví za to, že bych tam měla být,“ potěšilo Siniakovou, které se zastal třeba i Mats Wilander.
„Deblisté to berou, tak jak to je, já jsem ani s organizátory nemluvila. Všechno řešil můj agent,“ doplnila Siniaková.
Po vypadnutí ve dvouhře se tak alespoň může soustředit na ženskou čtyřhru, kde už tradičně nastupuje po boku Taylor Townsendové, jež se do mixu na rozdíl od Siniakové dostala. A jelikož hraje na domácí půdě, mají obě parťačky jakožto první nasazený pár ty nejvyšší ambice.
„Náš cíl je vyhrát, přály bychom si to pro Taylor. Bylo by skvělé, kdyby to klaplo, budeme makat zápas od zápasu,“ slíbila Siniaková.
Titulem v deblu by si alespoň napravila pocit z letošního US Open.