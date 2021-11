Siniaková o podmínkách na Turnaji mistryň: Bála jsem se, ale nejsou tak hrozné

I díky této parádě ze čtvrtého gamu druhé sady porazily Krejčíková a Siniaková v úvodním duelu Turnaje mistryň v Guadalajaře kanadsko-mexickou dvojici Fichmanová, Olmosová 6:4 a 6:1.

„Byl to super zápas, hrály jsme aktivně, dařilo se nám. Jsem spokojená,“ zářila Siniaková, jediná z aktérek, která za celý duel neztratila podání.

O čem ještě po utkání hovořila?

O bouřlivé podpoře diváků: „Bylo skvělé, že spousta lidí zůstala takhle pozdě i na debla (zápas končil zhruba ve 22:30 tamního času). Asi to bylo hlavně kvůli Mexičance Olmosové, ale atmosféra byla skvělá. Moc jsem si ji užila.“



O podmínkách v Guadalajaře, které ovlivňuje nadmořská výška: „Člověk si na ně musí zvykat, taky je rozdíl, jestli hrajete přes den nebo navečer. Ještě centrkurt je tady o hodně rychlejší než ostatní. Ale myslím, že jsme to zvládly dobře a jsem za to samozřejmě ráda.“

O organizaci akce: „Hrozně moc se tu snaží udělat nám udělat skvělý turnaj a skvělou atmosféru. Všechno funguje, i když Singapuru (kde se Turnaj mistryň hrál v letech 2014 až 2018) se strašně těžko konkuruje. Ale dělají tady maximum a cítíme se tu dobře.“



O zkušenostech se Střední Amerikou: „Nikdy jsem sem nejezdila, jen v roce 2017 jsem byla na turnaji v Kolumbii v Bogotě (nadmořská výška přes 2600 metrů). A řekla jsem si, že už nikdy. Nevyhovuje mi to, takže jsem se i teď bála, ale není to tak hrozné, jako to bylo tam. Možná je to i tím, že tady mají speciální míče. Každopádně když nemusím, tak tyhle podmínky nevyhledávám.“