O jejich jisté účasti informuje televize Canal+, která bude Turnaj mistryň vysílat
V roce 2021 Siniaková Turnaj mistryň vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Dvakrát se stejnou parťačkou byly ještě ve finále, stejně jako s Townsendovou v minulé sezoně. Leto
s česko-americký pár vybojoval trofej na Australian Open a v Dubaji. Minulý týden zůstaly rodačky z Hradce Králové a Chicaga těsně pod vrcholem na US Open v New Yorku.
Ve dvouhře již mají jistý start v Rijádu Běloruska Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková z Polska. Turnaj mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu.