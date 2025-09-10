Siniaková má s Townsendovou jistý tenisový Turnaj mistryň ve čtyřhře

Autor: ,
  17:49
Kateřina Siniaková se posedmé za sebou kvalifikovala ve čtyřhře na tenisový Turnaj mistryň. Podruhé se prestižní akce na závěr sezony pro osm nejlepších dvojic zúčastní s Američankou Taylor Townsendovou, s níž loni na WTA Finals bojovaly o titul.

Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková ve finále čtyřhry na US Open. | foto: Frank Franklin IIAP

O jejich jisté účasti informuje televize Canal+, která bude Turnaj mistryň vysílat

V roce 2021 Siniaková Turnaj mistryň vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Dvakrát se stejnou parťačkou byly ještě ve finále, stejně jako s Townsendovou v minulé sezoně. Leto

s česko-americký pár vybojoval trofej na Australian Open a v Dubaji. Minulý týden zůstaly rodačky z Hradce Králové a Chicaga těsně pod vrcholem na US Open v New Yorku.

Ve dvouhře již mají jistý start v Rijádu Běloruska Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková z Polska. Turnaj mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Koevermansová vs. BejlekTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Koevermansová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
10. 9. 20:30
  • 4.83
  • -
  • 1.14
Viďmanová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - osmifinále: - 10. 9. 2025:Viďmanová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
10. 9. 22:00
  • 1.45
  • -
  • 2.79
Fonio vs. KolářTenis - Osmifinále - 11. 9. 2025:Fonio vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
11. 9. 10:00
  • 2.41
  • -
  • 1.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Mladík Pellizzari na Vueltě zastínil lídry. V prudkém kopci využil i váhání Vingegaarda

Aktualizujeme

Využil své šance a v brutální stěně nastoupil. Italský cyklista Giulio Pellizzari vedle největších hvězd letošní Vuelty dokonale pracoval se svojí pozicí pomocníka v týmu Bory a coby držitel bílého...

10. září 2025  13:35,  aktualizováno  17:54

Siniaková má s Townsendovou jistý tenisový Turnaj mistryň ve čtyřhře

Kateřina Siniaková se posedmé za sebou kvalifikovala ve čtyřhře na tenisový Turnaj mistryň. Podruhé se prestižní akce na závěr sezony pro osm nejlepších dvojic zúčastní s Američankou Taylor...

10. září 2025  17:49

Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?

Má za sebou klidné léto. Dobil baterky, netrpělivě vyhlíží novou sezonu NHL. Chystá se na ni poctivě, nemusí řešit rušivé okolní vlivy. V tom je Jack Hughes oproti svým sourozencům ve výhodě....

10. září 2025  17:37

ONLINE: Pokračuje extraliga. Třinec srovnal s Olomoucí, Pardubice čeká Hradec

Sledujeme online

Na úterní předkrm v podobě sparťanského vítězství v Českých Budějovicích (3:2) navazuje kompletní první kolo hokejové extraligy. Program načíná v 17 hodin duel Třince s Olomoucí, o hodinu později...

10. září 2025  16:45

Spěchal, i když vedli o devět gólů. Haaland znovu pobláznil Norsko, dovede ho na MS?

Když k novinářům z norské televize přišel nebohý Cristian Avram, vtipně se představil: „Dobrý večer, já jsem brankář Moldavska a právě jsem dostal jedenáct gólů.“ Pět z nich toho úterního večera v...

10. září 2025

Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.

10. září 2025  15:50

Slavia získala posilu na kraj obrany. Isife z Dukly se k novému týmu připojí v zimě

Dva dny po konci přestupového období oznámila fotbalová Slavia další posilu. Z Dukly získala nigerijského krajního obránce Samuela Isifeho. Ten v aktuálním působišti ještě dohraje podzimní část...

10. září 2025  15:47

Davis Cup v sezoně hurikánů? Američané vybrali nejnáročnější stát, líčí tenisté

Grandslamové US Open sice skončilo, čeští tenisté přesto ve Spojených státech zůstali. Už v pátek a v sobotu je totiž na Floridě čeká utkání Davis Cupu, ve kterém se rozhodne, zda postoupí na...

10. září 2025  15:25

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

Fotbalisté jsou blíže výhodě pro případnou baráž, posunuli se do druhého koše losu

Čeští fotbaloví reprezentanti v zářijovém programu zvýšili své šance na to, že v případném play off o postup na mistrovství světa budou mezi lépe postavenými týmy. Svěřenci trenéra Ivana Haška se...

10. září 2025  14:50

Léčba Tuchelem. Anglie se zvedá, konečně i baví. Na takovou laťku cílíme, hlásí kouč

Jejich první velká zkouška. Nejtěžší utkání kvalifikační skupiny. A angličtí fotbalisté obstáli vskutku na výbornou. Srbsko deklasovali na jeho hřišti 5:0 a potvrdili, že léčba trenérem Thomasem...

10. září 2025  14:14

Pauza přes dva týdny. FIFA modernizuje kalendář a slučuje reprezentační podzim

Reprezentační kalendář čeká od další sezony změna. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že od příštího roku budou na podzim nově pouze dva místo dosavadních tří termínů. Zářijové a říjnové...

10. září 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.