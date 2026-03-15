Katka v ráji. Siniaková utěšovala plačící parťačku, po odplatě děkovala Sukové

Karel Knap
  16:36
Od našeho spolupracovníka v USA - Po jedné z bitev pod vlivem ohromného vyčerpání prohlásila, že je mrtvá. Během turnaje v Indian Wells zápolila s bolestí, soupeřkami i fanoušky, než si velkou část obecenstva získala na svou stranu. A po poslední výměně deblové soutěže tenistka Kateřina Siniaková jásala. „Co víc si můžu přát?“ prohlásila přímo na betonovém jevišti Stadium 1 v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Kateřina Siniaková slaví s Taylor Townsendovou deblové vítězství na turnaji v Indian Wells. | foto: AP

Podruhé v kariéře ovládla čtyřhru na turnaji, kterému se přezdívá „pátý grandslam“. Do tváře se jí promítala směsice únavy a totální blaženosti.

Jarní kalifornské slunce vší silou pražilo na kvetoucí „Tenisovou zahradu“ v Coachella Valley a Češce zářily oči radostí.

„Come on, Kat!“ znělo arénami při jejích představeních. V singlu po třech třísetových mačích nečekaně dokráčela až do osmifinále, čímž si překonala osobní rekord na prestižním podniku. Vyřadila též obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou.

A v sobotu po poledni ukořistila deblovou trofej. Výsledková tabule ukazovala následující skóre: Siniaková, Townsendová - Danilinová, Kruničová 7:6, 6:4.

Češku s Američankou pojily bílé stužky, které při zápasech nosily ve vlasech, velká touha po vzácném triumfu i jedna mimořádná motivace.

„Ráno jsem v šatně brečela a šla si za Kat pro objetí,“ líčila Townsendová na tiskovce. „Mrzelo mě, že kvůli tenisu přicházím o dnešní synovy narozeniny. A ona říká: OK, zvládneme to i kvůli němu!“

Duo s přezdívkou Taylorina splnilo slib a po dvou vcelku nedávných porážkách kazašsko-srbský pár konečně přemohlo.

„Je to ta nejsladší odplata,“ pravila Siniaková. „Ony jsou teď opravdu nebezpečné, od začátku sezony hrají skvěle a všude postupují až do závěrečných kol. Opravdu jsme hrdé na to, jak jsme utkání zvládly.“

Po kurtu pobíhala s obvázaným pravým stehnem, které si pochroumala v singlové osmifinálové partii s Elinou Svitolinovou, z níž musela odstoupit.

„Noha držela jakž takž. Na síti jsem se cítila trochu nesvá. Nemohla jsem se hýbat, jak jsem zvyklá. Můj výkon mohl být lepší, s Taylor jsme se ale skvěle doplňovaly.“

Na tribuně druhého největšího tenisového stadionu na světě mezi domácími příznivci tleskal rovněž Peter Huber, slovenský trenér Siniakové.

Jeho klientka si na WTA Tour přivlastnila už 34. trofej v deblu. „Znamená to pro mě opravdu hodně, jsem ráda, že jsme tuhle šanci proměnily.“

Při své páté účasti ve finále v Indian Wells podruhé slavila, čímž mezi krajankami vyrovnala na první pozici svou bývalou mentorku Helenu Sukovou, členku Tenisové síně slávy.

„Hodně si toho vážím,“ přikyvovala Siniaková. „Měla jsem tu čest ji poznat víc. Moc jí děkuju, že si mě na chvíli vzala pod křídla, za což jsem jí byla ohromně vděčná. Samozřejmě jsem ráda, že se můžu připojit k takovému jménu.“

Během svého tažení v Indian Wells působila klidněji než jindy. Vztekala se jen výjimečně. Nenechala se vytočit provokujícími kanadskými příznivci ve střetnutí s Leylah Fernandezovou.

Pohodověji naladěná mysl ji provázela oblíbeným turnajem, na němž si letos vedla nejlépe v životě.

Townsendová ji chválila za obětavost a sveřepost, s níž navzdory zdravotním obtížím odmítala vzdát šichtu ve čtyřhře. Také Huber ji velebil za vzorný přístup.

Ještě před startem bojů v Indian Wells si devětadvacetiletá Češka pochvalovala, že si v programu nechává určité mezírky, aby v nich stihla dočerpat energii.

Chytrá taktika se jí v malebné oáze v poušti vyplatila. Teď se jen potřebuje kvapně vykurýrovat, aby mohla vyniknout i na následující „tisícovce“ v Miami.

„Přesun pro mě bude náročný. Nedokážu si představit, že bych teď měla hrát singla. Zkusím se dát dohromady, ale nejdůležitější je, abych si zranění nezhoršila a mohla pokračovat v sezoně.“

