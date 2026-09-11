Punc na univerzálnost. Siniaková sahá po unikátu, který nezvládla ani Navrátilová

Pokud v pátek od 18.00 SELČ s Američankou Taylor Townsendovou zvládnou finále US Open, třicetiletá Češka opět přepíše historii.
Nejenže získá dvanáctý grandslamový titul ze čtyřhry a třináctý celkově. Navíc se přiblíží tomu, aby letošní rok zakončila jako světová jednička. Tento prestižní počin by se jí povedl už pošesté, tudíž by překonala rekord Martiny Navrátilové.
A hlavně by dosud nevídaným způsobem demonstrovala svou univerzálnost. Kariérní Grand Slam může zkompletovat se dvěma parťačkami. Což ani Navrátilová, i když má nejslavnějších titulů 31, nedokázala.
S Barborou Krejčíkovou vyhrála Siniaková všechny turnaje velké čtyřky v rozmezí let 2018 až 2022.
S Townsendovou začaly ve Wimbledonu 2024, loni přidaly Australian Open a letos Roland Garros. Chybí jim pouze trofej z New Yorku.
Monstrózní akce ve Flushing Meadows je shodou okolností nejméně úspěšným grandslamem rodačky z Hradce Králové. Dosud zde slavila jen před čtyřmi lety, zatímco všechny ostatní majory už opanovala minimálně třikrát.
Přitom od května roku 2024, kdy se dala dohromady s Townsendovou, je pro ni US Open prestižní záležitostí. Americké spoluhráčce chce pomoct k domácí euforii.
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„Znamenalo by to pro nás opravdu hodně. Vyhrát tenhle turnaj si přejeme už dlouhou dobu, hlavně Taylor. Uděláme pro to všechno,“ prohlásila Siniaková v průběhu letošního ročníku.
Po vítězném semifinále proti Dianě Šnajderové a Elise Mertensové (6:0, 7:6) sice přiznala, že US Open pro ni není taková srdcovka jako pro Townsendovou, ale díky spolupráci s domácí tenistkou vnímá zvýšený zájem i podporu publika.
„Pro mě je to další grandslam, kde chci zahrát super výsledek, a na to se soustředím,“ citovala Češku agentura ČTK. „Každopádně je bonus, že mám na své straně Američanku a publikum stojí při nás. Je to znát.“
S levorukou vrstevnicí Townsendovou je pojí přátelství, díky čemuž si v zápasech vyhoví a i vypjaté okamžiky dokážou odlehčit úsměvem.
„Ráda slyším, že o mně Taylor hezky mluví a že se náš vztah vyvíjí i mimo kurt. Známe se už od juniorek, jsme stejný ročník, ale nikdy jsme si takhle blízko nebyly.“
Paradoxní je, že před čtyřmi lety, kdy US Open vyhrála s Krejčíkovou, rodačku z Chicaga a matku pětiletého syna porazila ve finále.
Loni pak – už jako spoluhráčky – prohrály boj o titul dvakrát 4:6.
Když Siniaková na konci roku 2023 produktivní spolupráci s Krejčíkovou utnula, nejprve utvořila pár se Storm Hunterovou. Jenže Australanka se krátce nato vážně zranila, a tak vznikla dvojice s přezdívkou Taylorina.
V pátečním finále vyzve ryze americké duo Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová a role favoritek je jasně daná. Soupeřky dosud byly na grandslamech nejdál ve třetím kole, kdežto Siniakovou čeká už patnácté finále.
Ale zřejmě první, které se uskuteční už v pátek, a ne v neděli. Což Češce dělá radost, protože bude mít víc času před finálovým turnajem BJK Cupu, který v Číně začne 22. září.
„Jsem nadšená. Několikrát jsem to kontrolovala, jestli vidím správně.“
S Townsendovou letos v New Yorku ještě neztratily ani set. A Siniakové chybí už jen jedna výhra k dalšímu zápisu do historie.
„Ať to má tu krásnou tečku,“ přeje si.