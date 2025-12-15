Siniaková a Townsendová získaly od WTA cenu pro nejlepší deblový pár roku

Autor: ,
  16:08
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová byly poprvé vyhlášeny nejlepším deblovým párem sezony WTA. Devětadvacetiletá česká tenistka získala ocenění počtvrté, předtím ho třikrát obdržela s Barborou Krejčíkovou. WTA o tom informovala na svém webu.
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková ve finále čtyřhry na US Open.

Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková ve finále čtyřhry na US Open. | foto: Frank Franklin IIAP

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se povzbuzují v semifinále Turnaje...
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová v semifinále Turnaje mistryň.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se povzbuzují v semifinále Turnaje...
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková ve finále čtyřhry na US Open.
46 fotografií

Siniaková zakončila sezonu popáté v kariéře v pozici deblové jedničky a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. S Townsendovou triumfovala na Australian Open, nebo na turnaji v Dubaji. Česko-americká dvojice se také probojovala do finále US Open. Townsendová zakončila sezonu jako světová dvojka.

Rodačka z Hradce Králové Siniaková získala ocenění po třech letech. S Krejčíkovou ho obdržela v sezonách 2018, 2021 a 2022.

Ocenění pro nejlepší hráčku sezony obhájila světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková, která vybojovala titul na US Open. Cenu za největší posun získala Američanka Amanda Anisimovová, jež se probojovala do finále Wimbledonu a US Open. Sezonu zakončila na čtvrtém místě světového žebříčku.

Za comeback byla oceněna Belinda Bencicová, která se úspěšně vrátila po mateřské přestávce. Švýcarka vybojovala letos na turnajích WTA dva tituly, po únorovém triumfu v Abú Zabí uspěla i v říjnu v Tokiu, kde porazila ve finále Lindu Noskovou. Nováčkem roku se stala Kanaďanka Victoria Mboková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Trenér Montrealu prožíval hrozivé chvíle, měl syna u střelby na americké univerzitě

Martin. St. Louis stojí na lavičce Montrealu.

Ačkoliv jeho svěřenci zdolali Edmonton, sám na tiskové konferenci příliš radosti nerozdával. Krátce poté, co montrealský trenér Martin St. Louis usedl na židli, totiž vyjadřoval upřímnou soustrast...

15. prosince 2025  16:32

Po 1800 dnech je zpět. Čtyřiačtyřicetiletý dědeček v NFL málem skolil favorita

Philip Rivers z Indianapolis Colts po svém návratu do NFL

Čtyřiačtyřicetiletý Philip Rivers, desetinásobný otec a od loňska také dědeček, napsal jednu z nejšílenějších kapitol v moderní historii NFL. Po více než čtyřech a půl letech bez profesionálního...

15. prosince 2025  16:28

Siniaková a Townsendová získaly od WTA cenu pro nejlepší deblový pár roku

Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková ve finále čtyřhry na US Open.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová byly poprvé vyhlášeny nejlepším deblovým párem sezony WTA. Devětadvacetiletá česká tenistka získala ocenění počtvrté, předtím ho třikrát obdržela s Barborou...

15. prosince 2025  16:08

Tretra hlásí hvězdy i útok na rekord. Uvidí Ostrava nejrychlejší kilometr historie?

Gout Gout stanovil na Zlaté tretře nový rekord Austrálie a Oceánie na 200 metrů.

Sprinter Gout Gout, běžec Josh Hoey a tyčkaři Emmanouil Karalis a Katie Moonová. To jsou jména prvních elitních zahraniční atletů, jejichž start oznámili pořadatelé Zlaté tretry Ostrava, a to půl...

15. prosince 2025

Kmotrovi vystřelil oko, zbrojní průkaz zatím má. Žiju v nejistotě, líčí biatlonista

Finský biatlonista Arttu Heikkinen.

V roce 2022 si vyjel titul dorosteneckého mistra světa, letos se zúčastnil i šampionátu dospělých a o víkendu se představil na Světovém poháru v Hochfilzenu. Kromě milovaného sportu ale Arttu...

15. prosince 2025  15:44

Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy....

15. prosince 2025  14:57

Nastoupil na Dvořáka a uškrtil Cenu. Ikona wrestlingu se rozloučila, fanoušci bučeli

John Cena během druhého večera galavečera Letní Slam 2025 pořádaného organizací...

Legenda profesionálního wrestlingu John Cena uzavřel po čtyřiadvaceti letech svou kariéru. Neloučil se ale šťastně, v posledním zápase na galavečeru Saturday Night’s Main Event se v Capital One Areně...

15. prosince 2025  14:36

Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Trenér Hradce Králové David Horejš v zápase proti Mladé Boleslavi.

Ve druhém poločase předváděli pohledný fotbal, který bavil diváky a týmu přinášel šance. Jenomže z nich fotbalisté Hradce Králové v zápase s Mladou Boleslaví vytěžili jediný gól, kterým Václav Pilař...

15. prosince 2025  14:24

Zlatí vrhači vstoupí mezi legendy. Bugár a Fibingerová převezmou Zátopkovu cenu

Helena Fibingerová, Imrich Bugár a Jarmila Kratochvílová ukazují medaile z MS...

Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu letos získají bývalá koulařka Helena Fibingerová a někdejší diskař Imrich Bugár, atletičtí mistři světa z roku 1983. Na tiskové konferenci to oznámil Klub...

15. prosince 2025  13:06,  aktualizováno  14:03

Šipkařské senzace. Děda ze Singapuru i skromný Ind slaví. A teď hurá na giganty!

Paul Lim ze Singapuru ve svých 71 letech slaví postup do druhého kola...

Jeden už ten pocit dobře zná, druhý o něm až do víkendu pouze snil. V obou případech se ale fandové v legendárním Alexandra Palace na šipkařském mistrovství světa shodovali. Stala se naprostá...

15. prosince 2025  13:53

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zemřel mistr světa Horešovský, členovi Síně slávy českého hokeje bylo 79 let

Josef Horešovský v roce 2021.

Zemřel hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský. O úmrtí dvojnásobného medailisty z olympijských her a člena Síně slávy českého hokeje informoval web Sparty Praha, kde Horešovský...

15. prosince 2025  13:27

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.