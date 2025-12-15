Siniaková zakončila sezonu popáté v kariéře v pozici deblové jedničky a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. S Townsendovou triumfovala na Australian Open, nebo na turnaji v Dubaji. Česko-americká dvojice se také probojovala do finále US Open. Townsendová zakončila sezonu jako světová dvojka.
Rodačka z Hradce Králové Siniaková získala ocenění po třech letech. S Krejčíkovou ho obdržela v sezonách 2018, 2021 a 2022.
Ocenění pro nejlepší hráčku sezony obhájila světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková, která vybojovala titul na US Open. Cenu za největší posun získala Američanka Amanda Anisimovová, jež se probojovala do finále Wimbledonu a US Open. Sezonu zakončila na čtvrtém místě světového žebříčku.
Za comeback byla oceněna Belinda Bencicová, která se úspěšně vrátila po mateřské přestávce. Švýcarka vybojovala letos na turnajích WTA dva tituly, po únorovém triumfu v Abú Zabí uspěla i v říjnu v Tokiu, kde porazila ve finále Lindu Noskovou. Nováčkem roku se stala Kanaďanka Victoria Mboková.