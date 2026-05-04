Siniaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře, Lehečka se vrátil na 13. místo

  9:07
Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku tenistek ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na třináctou příčkou a vyrovnal si tak osobní maximum.

Kateřina Siniaková dobíhá míček v utkání s Mirrou Andrejevovou. | foto: Reuters

Siniaková je jedničkou poprvé od 26. ledna. Návrat na první místo si vítězka deseti grandslamů ve čtyřhře zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došly až k titulu. Z čela sesadila Elise Mertensovou z Belgie.

Devětadvacetiletá Siniaková jako světová jednička celkově vstoupila do 181. týdne, což z ní dělá třetí nejúspěšnější hráčku historie. Víc prvenství mají na kontě pouze Martina Navrátilová (237) a Liezel Huberová (199).

Čtyřiadvacetiletý Lehečka na Masters v Madridu postoupil do čtvrtfinále a v žebříčku si polepšil o jedno místo na 13. příčku. Vyrovnal si tak osobní maximum, na které dosáhl skoro přesně před měsícem.

Lehečka je ve světovém žebříčku českou mužskou jedničkou. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na jedenáctém místě, Lindě Noskové patří třináctá příčka.

Světovými jedničkami jsou nadále Jannik Sinner z Itálie a Aryna Sabalenková z Běloruska.

JménoNBZ
1.Sinner It.14 350-
2.Alcaraz Šp.12 960-
3.Zverev Něm.5 805-
4.Djokovič Srb.4 700-
5.Auger-Aliassime Kan.4 050-
6.SheltonUSA4 030-
7.Fritz USA3 770-
8.De Minaur Austr.3 755-
9.Medveděv Rus.3 460+1
10.Musetti It.3 415-1
13.LehečkaČR2 715+1
28.MenšíkČR1 600-1
41.MacháčČR1 100-
55.Kopřiva ČR896+11
JménoNBZ
1.Skupski Brit.8 430+2
2.Zeballos Arg.7 610-1
3.Heliövaara Fin.7 540+3
3.Patten Brit.7 540+3
5.Granollers Šp.7 520-3
6.GlasspoolBrit.7 130-2
7.CashBrit.6 950-2
8.Salisbury Brit.5 710-
9.Arévalo Salv.4 980-
9.Pavič Chorv.4 980-
46.PavlásekČR2 010-
47.RiklČR1 970-3
57.NouzaČR1 770-
59.VocelČR1 581-
100.Vrbenský ČR831-1
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.10 110-
2.Rybakinová Kaz.8 555-
3.Šwiateková Pol.6 948+1
4.GauffováUSA6 749-1
5.PegulaováUSA6 136-
6.Anisimovová USA5 985-
7.Andrejevová Rus.4 181+1
8.Paoliniová It.3 722+1
9.Mboková Kan.3 531+1
10.Svitolinová Ukr.3 530-3
11.MuchováČR3 318-
13.NoskováČR2 999-
26.BouzkováČR1 651-2
37.BejlekČR1 360-2
39.SiniakováČR1 342+3
44.VondroušováČR1 263+1
48.ValentováČR1 231+3
53.KrejčíkováČR1 156-1
94.Bartůňková ČR831-1
JménoNBZ
1.Siniaková ČR8 755+1
2.Townsendová USA8 190+3
3.Mertensová Belg.8 128-2
4.Paoliniová It.7 385-1
4.Erraniová It.7 385-1
6.Dabrowská Kan.6 923-
7.Kruničová Srb.6 905+1
8.Danilinová Kaz.6 895+1
9.Stefaniová Braz.6 035+1
10.Čang Šuaj Čína5 785+1
46.ŠkochČR1 776-
49.MalečkováČR1 715-2
57.KrejčíkováČR1 464+2
62.SiskováČR1 394+3
68.BouzkováČR1 314+9
76.DetiucČR1 155+3
94.Nosková ČR825-6
