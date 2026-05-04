Siniaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře, Lehečka se vrátil na 13. místo

Siniaková je jedničkou poprvé od 26. ledna. Návrat na první místo si vítězka deseti grandslamů ve čtyřhře zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došly až k titulu. Z čela sesadila Elise Mertensovou z Belgie.
Devětadvacetiletá Siniaková jako světová jednička celkově vstoupila do 181. týdne, což z ní dělá třetí nejúspěšnější hráčku historie. Víc prvenství mají na kontě pouze Martina Navrátilová (237) a Liezel Huberová (199).
Čtyřiadvacetiletý Lehečka na Masters v Madridu postoupil do čtvrtfinále a v žebříčku si polepšil o jedno místo na 13. příčku. Vyrovnal si tak osobní maximum, na které dosáhl skoro přesně před měsícem.
Lehečka je ve světovém žebříčku českou mužskou jedničkou. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na jedenáctém místě, Lindě Noskové patří třináctá příčka.
Světovými jedničkami jsou nadále Jannik Sinner z Itálie a Aryna Sabalenková z Běloruska.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sinner
|It.
|14 350
|-
|2.
|Alcaraz
|Šp.
|12 960
|-
|3.
|Zverev
|Něm.
|5 805
|-
|4.
|Djokovič
|Srb.
|4 700
|-
|5.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 050
|-
|6.
|Shelton
|USA
|4 030
|-
|7.
|Fritz
|USA
|3 770
|-
|8.
|De Minaur
|Austr.
|3 755
|-
|9.
|Medveděv
|Rus.
|3 460
|+1
|10.
|Musetti
|It.
|3 415
|-1
|13.
|Lehečka
|ČR
|2 715
|+1
|28.
|Menšík
|ČR
|1 600
|-1
|41.
|Macháč
|ČR
|1 100
|-
|55.
|Kopřiva
|ČR
|896
|+11
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Skupski
|Brit.
|8 430
|+2
|2.
|Zeballos
|Arg.
|7 610
|-1
|3.
|Heliövaara
|Fin.
|7 540
|+3
|3.
|Patten
|Brit.
|7 540
|+3
|5.
|Granollers
|Šp.
|7 520
|-3
|6.
|Glasspool
|Brit.
|7 130
|-2
|7.
|Cash
|Brit.
|6 950
|-2
|8.
|Salisbury
|Brit.
|5 710
|-
|9.
|Arévalo
|Salv.
|4 980
|-
|9.
|Pavič
|Chorv.
|4 980
|-
|46.
|Pavlásek
|ČR
|2 010
|-
|47.
|Rikl
|ČR
|1 970
|-3
|57.
|Nouza
|ČR
|1 770
|-
|59.
|Vocel
|ČR
|1 581
|-
|100.
|Vrbenský
|ČR
|831
|-1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|10 110
|-
|2.
|Rybakinová
|Kaz.
|8 555
|-
|3.
|Šwiateková
|Pol.
|6 948
|+1
|4.
|Gauffová
|USA
|6 749
|-1
|5.
|Pegulaová
|USA
|6 136
|-
|6.
|Anisimovová
|USA
|5 985
|-
|7.
|Andrejevová
|Rus.
|4 181
|+1
|8.
|Paoliniová
|It.
|3 722
|+1
|9.
|Mboková
|Kan.
|3 531
|+1
|10.
|Svitolinová
|Ukr.
|3 530
|-3
|11.
|Muchová
|ČR
|3 318
|-
|13.
|Nosková
|ČR
|2 999
|-
|26.
|Bouzková
|ČR
|1 651
|-2
|37.
|Bejlek
|ČR
|1 360
|-2
|39.
|Siniaková
|ČR
|1 342
|+3
|44.
|Vondroušová
|ČR
|1 263
|+1
|48.
|Valentová
|ČR
|1 231
|+3
|53.
|Krejčíková
|ČR
|1 156
|-1
|94.
|Bartůňková
|ČR
|831
|-1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|ČR
|8 755
|+1
|2.
|Townsendová
|USA
|8 190
|+3
|3.
|Mertensová
|Belg.
|8 128
|-2
|4.
|Paoliniová
|It.
|7 385
|-1
|4.
|Erraniová
|It.
|7 385
|-1
|6.
|Dabrowská
|Kan.
|6 923
|-
|7.
|Kruničová
|Srb.
|6 905
|+1
|8.
|Danilinová
|Kaz.
|6 895
|+1
|9.
|Stefaniová
|Braz.
|6 035
|+1
|10.
|Čang Šuaj
|Čína
|5 785
|+1
|46.
|Škoch
|ČR
|1 776
|-
|49.
|Malečková
|ČR
|1 715
|-2
|57.
|Krejčíková
|ČR
|1 464
|+2
|62.
|Sisková
|ČR
|1 394
|+3
|68.
|Bouzková
|ČR
|1 314
|+9
|76.
|Detiuc
|ČR
|1 155
|+3
|94.
|Nosková
|ČR
|825
|-6