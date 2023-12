Siniaková vyhlíží světovou jedničku: Je s ní sranda. A na olympiádě návrat K+S?

Jelikož sezonu odstartujete v Austrálii po boku Storm Hunterové, pravděpodobně vás poženou místní příznivci.

Ano, věřím, že to bude naše výhoda. Australani fandí skvěle, domácí hráče a hráčky vždycky hnali. Austrálii mám ráda celkově.

Už dříve jste prozradila, že rozchod s Barborou Krejčíkovou jste iniciovala vy, proč jste si za novou parťačku vybrala právě Storm Hunterovou?

Hodně jsem o tom přemýšlela a věřím, že rozhodnutí bude správné. Už jsme spolu odehrály pár turnajů, vycházíme spolu dobře a se Storm je na kurtu sranda. Jak se rok vyvine, ukáže čas, ale na spolupráci se těším.

V čem byste se mohly doplňovat?

Je super, že ona jako levačka hraje na druhé straně než já. Vím, do čeho jdu, ty dva turnaje, které jsme spolu odehrály v minulosti, dopadly dobře (letos v Adelaide postoupily do finále, loni triumfovaly v Berlíně). Zvládáme kombinace na síti, doplňujeme se, ona se nebojí přebíhat. Nejdůležitější bude, abychom si zahrály pár zápasů, a pak uvidíme.

Počítáte i s tím, že budete muset věnovat více času společnému tréninku, abyste se víc sžily?

Může to tak být. Obě jsme ale domluvené, že prioritou je pro mě singl, a myslím, že ona to vzala bez problémů. A na velkých turnajích jsou cíle společné. Co jsem zažila v minulosti, tak Storm se vždycky hodně přizpůsobila, byla ochotná trénovat singla i debla. Když to půjde, tak se samozřejmě potkáme.

stormcsanders Didn’t get the W today but a fun first week at the @adelaideinternational

Ready for week number ✌️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Anglicky se domluvíte bez problémů?

Doufám, že ano. Se Storm je fakt sranda, bavíme se i mimo kurt. Každopádně ze začátku to asi těžké bude, protože jsem byla zvyklá na jinou parťačku, u které jsem věděla, co se bude dít, zatímco teď přijde změna. Ale tím, že spolu vycházíme, tak vím, do čeho jdu.

Sezonu začnete v Brisbane, s jakými cíli do Austrálie vyrazíte?

Začátek roku je vždycky těžký, musíte si zase zvyknout na tempo zápasů. Určitě bych si přála, aby se mi hlavně grandslam vydařil lépe než posledně (letos vypadla v prvním kole), ráda bych udělala aspoň dvě tři kola. Ale půjdu pomalu, budu chtít najít rytmus, jaký jsem měla na konci této sezony. A budu ráda, když se mi na přípravných turnajích podaří zahrát si co nejvíce zápasů.

Jakou roli hraje ve vašich plánech na sezonu olympijská Paříž?

Velkou. Na minulých hrách v Tokiu jsem zažila nezapomenutelné okamžiky, kdyby se takový úspěch podařil zopakovat, tak je to obrovská čest. Cesta je ale dlouhá, nejdřív se musíte kvalifikovat. Věřím, že když budu zdravá a bude se mi dařit, tak šance mám.

Jelikož pod pěti kruhy smějí startovat pouze páry složené z reprezentantek jedné země, plánujete obhajovat deblové zlatou s Barborou Krejčíkovou?

Uvidíme. Určitě jsme obě dvě k možnosti spolupráce otevřené. Ta iniciativa o změně přišla z mé strany, povídaly jsme si o tom, že když se kvalifikujeme na olympiádu, tak spolu máme velké šance. A byla by škoda je zahodit. Ukončení spolupráce nebylo ve zlém, domluvily jsme se, že se kdykoliv můžeme vrátit k sobě.