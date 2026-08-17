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Ač světová jednička, Siniaková musí ve smíšené čtyřhře na US Open do kvalifikace

Autor: ,
  22:51

Kateřina Siniaková odehrává míček v utkání druhého kola Wimbledonu proti Nikole Bartůňkové. | foto: Reuters

Deblová světová jednička Kateřina Siniaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala, organizátoři ji spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pattenem zařadili do kvalifikace. Pořadatelé zveřejnili jedenáct ze šestnácti párů turnaje, jenž se bude hrát o prémii milion dolarů v týdnu před samotným začátkem posledního letošního grandslamu.

Na základě singlového žebříčku se do hlavní soutěže kvalifikovalo šest párů, mimo jiné Aryna Sabalenková s Novakem Djokovičem, Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem či loňští finalisté Iga Šwiateková s Casperem Ruudem.

Dalších pět dostalo volnou kartu. Jsou mezi nimi obhájci titulu Sara Erraniová a Andrea Vavassori, spoluhráčka Siniakové Taylor Townsendová a Alexander Zverev či manželé Elina Svitolinová a Gaël Monfils.

Divokou kartu ještě dostanou tři páry a zbývající dva postoupí z kvalifikace osmi týmů. Ta má zatím šest jistých dvojic včetně Siniakové a Brita Pattena. Organizátoři zatím neoznámili, kam zařadí ryze český pár Karolína Muchová, Jakub Menšík, jenž se přihlásil začátkem srpna.

Kvalifikace se bude hrát v New Yorku v pondělí 24. srpna, samotný turnaj v mixu 25. a 26. srpna. Stejně jako při loňské premiéře se bude hrát na dva vítězné sety do čtyř gamů a se super tiebreakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti her.

Hlavní soutěže ve dvouhrách odstartují ve Flushing Meadows v neděli 30. srpna.

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