Ač světová jednička, Siniaková musí ve smíšené čtyřhře na US Open do kvalifikace

Na základě singlového žebříčku se do hlavní soutěže kvalifikovalo šest párů, mimo jiné Aryna Sabalenková s Novakem Djokovičem, Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem či loňští finalisté Iga Šwiateková s Casperem Ruudem.
Dalších pět dostalo volnou kartu. Jsou mezi nimi obhájci titulu Sara Erraniová a Andrea Vavassori, spoluhráčka Siniakové Taylor Townsendová a Alexander Zverev či manželé Elina Svitolinová a Gaël Monfils.
Divokou kartu ještě dostanou tři páry a zbývající dva postoupí z kvalifikace osmi týmů. Ta má zatím šest jistých dvojic včetně Siniakové a Brita Pattena. Organizátoři zatím neoznámili, kam zařadí ryze český pár Karolína Muchová, Jakub Menšík, jenž se přihlásil začátkem srpna.
Kvalifikace se bude hrát v New Yorku v pondělí 24. srpna, samotný turnaj v mixu 25. a 26. srpna. Stejně jako při loňské premiéře se bude hrát na dva vítězné sety do čtyř gamů a se super tiebreakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti her.
Hlavní soutěže ve dvouhrách odstartují ve Flushing Meadows v neděli 30. srpna.