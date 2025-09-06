Porážka mrzí, litovala Siniaková. Už brzy bude opět hrát s Krejčíkovou

„Porážka samozřejmě bolí,“ cituje devětadvacetiletou Česku server Tenisový svět. „US Open je pro mě trošičku zakleté, ale přesto jsme byly ve finále,“ připomněla, že v New Yorku dosud slavila jen v roce 2022 s Barborou Krejčíkovou. Ze všech ostatních grandslamů má přitom hned tři tituly.
Letos ji motivovalo i to, že chtěla k trofeji pomoct parťačce Townsendové, která si mohla užít radost před domácím publikem. Ale přestože do finále prošly suverénně a v pěti zápasech neztratily ani set, v rozhodující bitvě se jim nedařilo.
V každém setu přišly dvakrát o servis a od začátku dotahovaly. A přestože se v závěru soupeřkám vždy přiblížily, obě sady zakončily ztrátou podání.
„Někdy vás může svázat, když chcete tak moc vyhrát,“ připustila levoruká Američanka na tiskové konferenci. „Ale daly jsme do toho všechno, a to je to jediné, na čem záleží. Budeme mít další šance.“
Zatím tak sbírku společných grandslamových triumfů nerozšířily, dosud kralovaly loni ve Wimbledonu a letos na Australian Open.
|
Siniaková s Townsendovou padly ve finále čtyřhry, titul z US Open jim unikl
„Titul ze ženské čtyřhry tam byl, takže je to dobrý! Se sezonou jsem spokojená,“ hodnotila aktuální dvojka deblového žebříčku Siniaková.
Ve spolupráci s jedničkou Townsendovou bude pokračovat, už mají jistou účast na Turnaji mistryň, kde loni ve finále podlehly opět Dabrowské s Routliffeovou. Přestože spolu letos odehrály jen pár turnajů, pořadí sezony vedou a jsou považovány za nejlepší pár současnosti.
Ale na některých podnicích nestartují obě, Američanka třeba před US Open hrála s Číňankou Čang Šuaj, zatímco Češka se věnovala dvouhře a odpočinku. A nesejdou se ani na turnaji v Soulu, který začíná už 15. září.
Siniaková tam proto obnoví spolupráci s Krejčíkovou, s níž naposledy hrála na loňských olympijských hrách v Paříži. Právě před sezonou 2024 rozpad velmi úspěšné dvojice iniciovala.
„Velké turnaje budu hrát s Taylor, ale ona v Soulu nebude, takže tam budu hrát s Bárou,“ vysvětluje.