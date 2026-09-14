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Siniaková slaví 200. týden v čele žebříčku deblistek, Rybakinová první v singlu

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  9:55

Kateřina Siniaková v deblovém finále US Open. | foto: AP

Kateřina Siniaková po triumfu na tenisovém US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.

Třicetiletá Siniaková potvrdila pozici jedné z nejlepších deblistek historie triumfem na US Open po boku Američanky Townsendové, s níž zkompletovala kariérní Grand Slam.

Předtím se povedlo Siniakové vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje i s Barborou Krejčíkovou, celkem má ve sbírce 12 grandslamových trofejí v dámské a jeden ve smíšené čtyřhře.

Dvoustým týdnem v čele pořadí WTA se Siniaková odpoutala v historickém žebříčku od Američanky Liezel Huberové a stíhá Navrátilovou.

„Katka je nejlepší deblistka na světě. Může nastoupit s hodně spoluhráčkami a stejně vyhrává,“ řekla serveru Tenisový svět Navrátilová po triumfu Siniakové v New Yorku. Pokud její rekord v počtu týdnů v čele žebříčku rodačka z Hradce Králové překoná, mrzet ji to nebude. „Když se to stane, budu jí první gratulovat!“ dodala devětašedesátiletá legenda.

Novou světovou jedničkou ve dvouhře je Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Moskevská rodačka si zajistila posun na první místo už postupem do semifinále v New Yorku a nástup na trůn následně symbolicky stvrdila vítězstvím ve finále nad sesazenou královnou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Wimbledonská šampionka Linda Nosková zůstala po čtvrtfinálové porážce se Sabalenkovou na šestém místě, osmá je Karolína Muchová.

V čele mužského žebříčku zůstal navzdory absenci v New Yorku kvůli zranění Ital Jannik Sinner, nový šampion Alexander Zverev z Německa je stále druhý. Poražený finalista Ben Shelton z USA se posunul na životní čtvrté místo. Nejlepší z českých tenistů Jakub Menšík je patnáctý.

JménoNBZ
1.Sinner It.11 500-
2.Zverev Něm.9 690-
3.Alcaraz Šp.5 560-
4.SheltonČR4 680+1
5.Auger-Aliassime Kan.3 890-1
6.Medveděv Rus.3 770+2
7.Cobolli It.3 720-1
8.Tiafoe USA3 380+4
9.De Minaur Austr.3 300-2
10.Fritz USA3 175-
15.MenšíkČR2 495+3
24.LehečkaČR2 120-5
65.KopřivaČR883+4
75.Macháč ČR770-17
JménoNBZ
1.Heliövaara Fin.10 860-
1.Patten Brit.10 860-
3.Skupski Brit.6 890+2
4.Harrison USA6 140+8
5.Zeballos Arg.6 030-2
6.Granollers Šp.6 030-2
7.Krawietz Něm.5 670+3
8.Arévalo Salv.5 650-2
9.Pavič Chorv.5 650-2
10.Pütz Něm.5 400+1
32.RiklČR2 350+8
36.NouzaČR2 255+7
37.PavlásekČR2 245-1
84.Vocel ČR1 017-27
JménoNBZ
1.Rybakinová Kaz.9 901+1
2.Sabalenková Běl.7 875-1
3.PegulaováUSA7 265-
4.Gauffová USA7 244-
5.M. Andrejevová Rus.5 743-
6.Nosková ČR5 328-
7.Svitolinová Ukr.4 809+2
8.Muchová ČR4 683-1
9.Šwiateková Pol.4 619-1
10.Kosťuková Ukr.3 980+1
27.BouzkováČR1 873-1
28.BejlekČR1 632+2
34.BartůňkováČR1 352-
35.SiniakováČR1 294+7
38.KrejčíkováČR1 264-9
45.PlíškováČR1 121+12
59.ValentováČR1 014-9
86.Viďmanová ČR877-11
JménoNBZ
1.SiniakováČR11 460-
2.Townsendová USA9 545-
3.Stefaniová Braz.7 795+1
4.Kruničová Srb.6 850+1
5.Dabrowská Kan.6 705-2
6.Danilinová Kaz.6 675-
7.Čang Šuaj Čína6 050-
8.Mertensová Belg.5 423-
9.Sie Šu-wej Tchaj-w.4 625+3
10.Mladenovicová Fr.4 511+1
37.NoskováČR2 350+1
38.BouzkováČR2 336+3
52.MalečkováČR1 758+4
52.ŠkochČR1 758+2
61.DetiucČR1 554-
67.SiskováČR1 400-4
96.Krejčíková ČR848-2
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