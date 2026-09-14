Siniaková slaví 200. týden v čele žebříčku deblistek, Rybakinová první v singlu

Třicetiletá Siniaková potvrdila pozici jedné z nejlepších deblistek historie triumfem na US Open po boku Američanky Townsendové, s níž zkompletovala kariérní Grand Slam.
Předtím se povedlo Siniakové vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje i s Barborou Krejčíkovou, celkem má ve sbírce 12 grandslamových trofejí v dámské a jeden ve smíšené čtyřhře.
Dvoustým týdnem v čele pořadí WTA se Siniaková odpoutala v historickém žebříčku od Američanky Liezel Huberové a stíhá Navrátilovou.
„Katka je nejlepší deblistka na světě. Může nastoupit s hodně spoluhráčkami a stejně vyhrává,“ řekla serveru Tenisový svět Navrátilová po triumfu Siniakové v New Yorku. Pokud její rekord v počtu týdnů v čele žebříčku rodačka z Hradce Králové překoná, mrzet ji to nebude. „Když se to stane, budu jí první gratulovat!“ dodala devětašedesátiletá legenda.
Novou světovou jedničkou ve dvouhře je Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Moskevská rodačka si zajistila posun na první místo už postupem do semifinále v New Yorku a nástup na trůn následně symbolicky stvrdila vítězstvím ve finále nad sesazenou královnou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.
Wimbledonská šampionka Linda Nosková zůstala po čtvrtfinálové porážce se Sabalenkovou na šestém místě, osmá je Karolína Muchová.
V čele mužského žebříčku zůstal navzdory absenci v New Yorku kvůli zranění Ital Jannik Sinner, nový šampion Alexander Zverev z Německa je stále druhý. Poražený finalista Ben Shelton z USA se posunul na životní čtvrté místo. Nejlepší z českých tenistů Jakub Menšík je patnáctý.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sinner
|It.
|11 500
|-
|2.
|Zverev
|Něm.
|9 690
|-
|3.
|Alcaraz
|Šp.
|5 560
|-
|4.
|Shelton
|ČR
|4 680
|+1
|5.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|3 890
|-1
|6.
|Medveděv
|Rus.
|3 770
|+2
|7.
|Cobolli
|It.
|3 720
|-1
|8.
|Tiafoe
|USA
|3 380
|+4
|9.
|De Minaur
|Austr.
|3 300
|-2
|10.
|Fritz
|USA
|3 175
|-
|15.
|Menšík
|ČR
|2 495
|+3
|24.
|Lehečka
|ČR
|2 120
|-5
|65.
|Kopřiva
|ČR
|883
|+4
|75.
|Macháč
|ČR
|770
|-17
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Heliövaara
|Fin.
|10 860
|-
|1.
|Patten
|Brit.
|10 860
|-
|3.
|Skupski
|Brit.
|6 890
|+2
|4.
|Harrison
|USA
|6 140
|+8
|5.
|Zeballos
|Arg.
|6 030
|-2
|6.
|Granollers
|Šp.
|6 030
|-2
|7.
|Krawietz
|Něm.
|5 670
|+3
|8.
|Arévalo
|Salv.
|5 650
|-2
|9.
|Pavič
|Chorv.
|5 650
|-2
|10.
|Pütz
|Něm.
|5 400
|+1
|32.
|Rikl
|ČR
|2 350
|+8
|36.
|Nouza
|ČR
|2 255
|+7
|37.
|Pavlásek
|ČR
|2 245
|-1
|84.
|Vocel
|ČR
|1 017
|-27
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Rybakinová
|Kaz.
|9 901
|+1
|2.
|Sabalenková
|Běl.
|7 875
|-1
|3.
|Pegulaová
|USA
|7 265
|-
|4.
|Gauffová
|USA
|7 244
|-
|5.
|M. Andrejevová
|Rus.
|5 743
|-
|6.
|Nosková
|ČR
|5 328
|-
|7.
|Svitolinová
|Ukr.
|4 809
|+2
|8.
|Muchová
|ČR
|4 683
|-1
|9.
|Šwiateková
|Pol.
|4 619
|-1
|10.
|Kosťuková
|Ukr.
|3 980
|+1
|27.
|Bouzková
|ČR
|1 873
|-1
|28.
|Bejlek
|ČR
|1 632
|+2
|34.
|Bartůňková
|ČR
|1 352
|-
|35.
|Siniaková
|ČR
|1 294
|+7
|38.
|Krejčíková
|ČR
|1 264
|-9
|45.
|Plíšková
|ČR
|1 121
|+12
|59.
|Valentová
|ČR
|1 014
|-9
|86.
|Viďmanová
|ČR
|877
|-11
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|ČR
|11 460
|-
|2.
|Townsendová
|USA
|9 545
|-
|3.
|Stefaniová
|Braz.
|7 795
|+1
|4.
|Kruničová
|Srb.
|6 850
|+1
|5.
|Dabrowská
|Kan.
|6 705
|-2
|6.
|Danilinová
|Kaz.
|6 675
|-
|7.
|Čang Šuaj
|Čína
|6 050
|-
|8.
|Mertensová
|Belg.
|5 423
|-
|9.
|Sie Šu-wej
|Tchaj-w.
|4 625
|+3
|10.
|Mladenovicová
|Fr.
|4 511
|+1
|37.
|Nosková
|ČR
|2 350
|+1
|38.
|Bouzková
|ČR
|2 336
|+3
|52.
|Malečková
|ČR
|1 758
|+4
|52.
|Škoch
|ČR
|1 758
|+2
|61.
|Detiuc
|ČR
|1 554
|-
|67.
|Sisková
|ČR
|1 400
|-4
|96.
|Krejčíková
|ČR
|848
|-2