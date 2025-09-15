Siniaková v Soulu přejela domácí Korejku, Linda Fruhvirtová první kolo nezvládla

V úterý do turnaje vstoupí Barbora Krejčíková, kterou čeká v prvním kole ruská kvalifikantka Taťjana Prozorovová. Společně se Siniakovou pak v Soulu obnoví i spolupráci ve čtyřhře.
Siniaková dnes přehrála soupeřku z konce třetí stovky světového žebříčku za 74 minut. Korejce, která v hlavní soutěži startovala na divokou kartu, nabídla tři brejkboly, všechny ale odvrátila a sama jí v každém setu dvakrát sebrala podání.
Přes první kolo dvouhry přešla na okruhu WTA Tour poprvé od červencového turnaje v Praze. Její další soupeřkou bude Australanka Darja Kasatkinová, která měla na úvod coby čtvrtá nasazená volný los.
Devatenáctiletá Jointová oplatila o rok starší Fruhvirtové porážku z dubnového challengeru v mexickém Puerto Vallarta. Australanka, která je ve světovém žebříčku o 93 míst nad českou tenistkou, ukončila zápas po více než dvou hodinách proměněným druhým mečbolem.
Fruhvirtová přešla 1. kolo na elitním okruhu naposledy v dubnu.
Tenisový turnaj žen v Soulu
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: