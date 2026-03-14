Další triumf Siniakové. V Indian Wells vyhrála už 34. deblovou trofej

Nasazené trojky Siniaková s Townsendovou prošly turnajem přezdívaném „pátý grandslam“ bez ztráty setu. Kruničovou s Danilinovou zdolaly poprvé na třetí pokus.
Z kalifornské pouště si bývalá deblová jednička a nynější třetí hráčka žebříčku Siniaková odveze trofej pro šampionky podruhé, před třemi lety dominovaly s Barborou Krejčíkovou.
První sadu finálového souboje získal česko-americký pár v tiebreaku od stavu 2:4 ziskem pěti bodů v řadě. Ve druhém setu utekly Siniaková s Townsendovou do vedení 3:0, a byť soupeřky vyrovnaly na 4:4, poslední game získaly favoritky čistou hrou.
Siniaková s Townsendovou mají ve společné sbírce dva grandslamové tituly – z roku 2024 z Wimbledonu a loňského Australian Open, v minulé sezoně ovládly také turnaj v Dubaji.
K další trofeji došly i díky tomu, že v semifinále vyřadily turnajové jedničky Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Siniaková navíc v Indian Wells absolvovala dvouhru a došla do osmifinále, které nakonec kvůli problémům s nohou skrečovala.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells
(tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů)
