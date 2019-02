Věřím, že vítězné zápasy přijdou, mám co zlepšovat, říká Siniaková

Při neúčasti Petry Kvitové je po Karolíně Plíškové dvojkou týmu, který o víkendu v Ostravar Aréně čeká souboj s Rumunskem.

„Pokud mě kapitán nasadí, budu mít nějakou roli, budu ráda a odvedu maximum,“ usmála se dvaadvacetiletá 44. hráčka světového žebříčku. Ve čtyřhře je dokonce jedničkou.

Co se vám vybaví z vaší fedcupové premiéry v Ostravě?

Že jsem toho hodně strávila na lavičce povzbuzováním holek. A že to byl skvělý týden. A také to, že i když jsem šla hrát debla už za rozhodnutého stavu, aréna byla furt zaplněná. Ráda na to vzpomínám.

Už tušíte, zda proti Rumunkám nastoupíte do dvouhry?

Hlavně jsem ráda, že mohu být v týmu. A když dostanu kapitánovu důvěru, abych hrála singla, bude to pro mě čest. Po loňském fedcupovém finále je moc krásné být tady celý týden s týmem a skvělými hráčkami.

Máte nějakou zkušenost s rumunskými tenistkami?

Se Simonou (Halepovou) jsem hrála dvakrát, co si pamatuji. S Begu rovněž, takže nějaké zkušenosti mám, ale je to už dávno... Teď to budou jiné zápasy. Soupeřky se zlepšily a doufám, že já také.

Letos se vám zatím nedaří. Souhlasíte?

Všechny zápasy jsem prohrála... To nevypadá moc pozitivně, ale říká se mi to těžko, protože na kurtu se necítím špatně. Hraji slušně, zlepšuji se a věřím, že vítězné zápasy přijdou. Mám, co zlepšovat. Makám a snažím se, aby moje utkání byla lepší.