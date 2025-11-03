Italky přišly o šanci. Siniaková zakončí rok jako deblová lídryně, vyrovná Navrátilovou

  15:16
Už popáté v kariéře se na konci roku najde na vrcholu deblového žebříčku, čímž vyrovná rekord Martiny Navrátilové. Definitivní potvrzení přinesla Kateřině Siniakové porážka Sary Erraniové a Jasmine Paoliniové, italský pár nestačil na tenisovém Turnaji mistryň v Rijádu na dvojici Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 3:6, 4:6 a přišel o poslední teoretickou šanci na předstižení české reprezentantky.
Kateřina Siniaková zdraví diváky po postupu do čtvrtfinále Prague Open.

foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kateřina Siniaková (vlevo) a Storm Hunterová si užívají titul ve Wu-chanu.
Kateřina Siniaková (vlevo) a Storm Hunterová si užívají titul ve Wu-chanu.
Kateřina Siniaková (vlevo) se Storm Hunterovou ukazují trofej po vítězství na...
Storm Hunterová a Kateřina Siniaková (vpravo) se radují ve finále turnaje ve...
54 fotografií

Devětadvacetiletá Siniaková ukončí rok v čele žebříčku podruhé za sebou, předtím uspěla také v letech 2018, 2021 a 2022.

Do Turnaje mistryň vstupovala s náskokem 480 bodů před americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou a o 1260 bodů před Erraniovou a Paoliniovou, které mohly českou tenistku sesadit jen za předpokladu, že by v Rijádu triumfovaly bez porážky a královéhradecká rodačka nezískala alespoň dvě výhry.

Siniaková s Townsendovou však v neděli porazily dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová a italské hráčky v pondělí druhý úspěch na závěrečném turnaji sezony nepřidaly.

Siniaková otevřela Turnaj mistryň vítězně, Sinner vládl v Paříži a znovu je číslo 1

Siniaková se v historickém žebříčku odpoutá od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové. S Townsendovou letos triumfovala na Australian Open, česko-americká dvojice se dostala také do finále US Open.

Rodačka z Hradce Králové usiluje na Turnaji mistryň o druhý titul. Prestižní akci vyhrála před čtyřmi lety s Barborou Krejčíkovou.

Vloni ve finále prohrála po boku Townsendové s kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabowská, Erin Routliffeová. S nimi se nasazené dvojky utkají znovu v úterý ve druhém utkání základní skupiny Liezel Huberové.

