Devětadvacetiletá Siniaková ukončí rok v čele žebříčku podruhé za sebou, předtím uspěla také v letech 2018, 2021 a 2022.
Do Turnaje mistryň vstupovala s náskokem 480 bodů před americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou a o 1260 bodů před Erraniovou a Paoliniovou, které mohly českou tenistku sesadit jen za předpokladu, že by v Rijádu triumfovaly bez porážky a královéhradecká rodačka nezískala alespoň dvě výhry.
Siniaková s Townsendovou však v neděli porazily dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová a italské hráčky v pondělí druhý úspěch na závěrečném turnaji sezony nepřidaly.
Siniaková otevřela Turnaj mistryň vítězně, Sinner vládl v Paříži a znovu je číslo 1
Siniaková se v historickém žebříčku odpoutá od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové. S Townsendovou letos triumfovala na Australian Open, česko-americká dvojice se dostala také do finále US Open.
Rodačka z Hradce Králové usiluje na Turnaji mistryň o druhý titul. Prestižní akci vyhrála před čtyřmi lety s Barborou Krejčíkovou.
Vloni ve finále prohrála po boku Townsendové s kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabowská, Erin Routliffeová. S nimi se nasazené dvojky utkají znovu v úterý ve druhém utkání základní skupiny Liezel Huberové.