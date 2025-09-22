Po titulu s Krejčíkovou zpět do čela pořadí. Siniaková je světovou jedničkou ve čtyřhře

Česká tenistka Kateřina Siniaková se po zisku titulu v Soulu vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. Na turnaji triumfovala s Barborou Krejčíkovou, spolu nastoupily poprvé od loňských olympijských her v Paříži.
Češky prošly turnajem bez ztráty setu a připsaly si 18. společný titul, z nichž sedm získaly na grandslamech.

Devětadvacetiletá Siniaková na prvním místě deblového žebříčku po dvou měsících vystřídala Američanku Taylor Townsendovou. S ní loni ovládla Wimbledon, letošní Australian Open a na US Open došly do finále.

Šampionky zpět na vrcholu. Krejčíková se Siniakovou ovládly debl v Soulu

Siniakové se v Soulu dařilo i ve dvouhře. Z kvalifikace došla až do semifinále, v němž nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska. V singlovém pořadí si tak polepšila o 15 míst na 62. příčku.

Dvojnásobná grandslamová vítězka Krejčíková ve dvouhře v Soulu vypadla ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Igou Šwiatekovou z Polska. Ve světovém žebříčku se posunula o pět pozic na 34. místo.

Českou ženskou jedničkou je patnáctá Karolína Muchová. V první stovce pořadí, které vede Aryna Sabalenková z Běloruska, jsou ještě Linda Nosková (27.), Markéta Vondroušová (35.), Marie Bouzková (52.) a Tereza Valentová (75.).

Nečas na úvod přípravy řídil výhru Colorada nad Utahem, trefil se také Šalé

Po sobotním otevíracím duelu přípravy na NHL neděle nabídla hned patnáct zápasů. Z Čechů byl na ledě nejvíce vidět útočník Martin Nečas, jenž bilancí 1+2 podpořil výhru Colorada 3:2 nad Utahem s...

22. září 2025  6:56,  aktualizováno  7:58

Menšík prohrál, výběr Evropy taktéž. O triumfu na Laver Cupu rozhodl Fritz

Jakub Menšík prohrál v závěrečný den Laver Cupu s australským tenistou Alexem de Minaurem 3:6, 4:6 a tým Evropy nakonec výběru světa podlehl 9:15. Rozhodující tři body v San Franciscu získal v...

22. září 2025  7:54

