Statečný výkon proti jedničce. Hodně lidí mi fandilo, překvapilo Siniakovou

S Bartyovou jste zápolila na centrálním dvorci, jak jste si zápas užila?

Překvapilo mě, že mi docela dost lidí fandilo a křičelo moje jméno, což bylo moc příjemné. Kurt už byl docela zničený a odskoky nepříjemné, ale to bylo na obě strany stejné. Bylo moc fajn si tam zahrát. Mrzí mě, že to nemělo lepší konec.

Co se vám honilo hlavou při odchodu do šatny?

Byla jsem určitě zklamaná, ale snažila se užít si tu atmosféru. Kurt je opravdu krásný, lidi byli super, takže jsem se snažila odejít tak nějak důstojně.

Důstojný byl i váš výkon.

Na rovinu si myslím, že to nebyl můj nejlepší tenis a podle mě ani její. Vlastně z ničeho jsem se ve druhém setu dostala zpátky (z 0:3 na 5:5), měla jsem šance a nedokázala je využít. I začátku je škoda, ona byla nervózní a hned jsem ji mohla brejknout, ale trošku jsem to zahodila.

V čem byla Bartyová silná?

Ani nevím. Bojovala jsem se svojí hrou a měla jsem pocit, že mě furt tlačí a že hru netvořím já, ale ona. Z forhendu hraje s hrozným přehledem a když má čas, tak to neuvěřitelně umisťuje. A z bekhendu zase výborný čop, proti kterému je na trávě těžké hrát, ještě když to skáče špatně.

Přesto jste druhý set dostala do koncovky a prohrála až 5:7.

Jsem moc ráda, že i když jsem se necítila a trápila se servisem, tak jsem mohla vést. Mrzí mě, že jsem to nedotáhla. Ale musím si brát pozitivum, že i když nehraju dobře, tak můžu vyhrát.

S Bartyovou se v osmifinále utká Barbora Krejčíková, co jí poradíte?

Určitě na ni má. Ashleigh je zprava silnější, zleva slabší. Má sice čop, ale určitě se přes tu stranu dá hrát. Když jsem hrála čop zpátky, tak jí to taky trápilo, protože kurt už je křivý, jak se na něm týden hraje. Když dostanete míč a čas, tak musíte tvořit hru a nechat jí běhat.

Právě s Barborou Krejčíkovou už jste ve třetím kole čtyřhry, aniž byste odehrály jediný míč, soupeřky vám dvakrát nenastoupily

To je až neuvěřitelný! Ani jedna z nás by nečekala, že budeme na grandslamu ve třetím kole a ani si neťukneme. Můžeme si dělat srandu, že se nás holky asi už bojí. Samozřejmě doufáme, že si příště už zahrajeme, ale teď se mi to možná hodilo, už bych nechtěla hrát debla.

Znáte důvod, proč protivnice nehrály?

Soupeřky v prvním kole Cornetová, Ferrová se z pavouku vytáhly. A vždycky ráno se musí zapisovat náhradnice, které jsou v dějišti, a nikdo se nezapsal, takže jsme neměly vůbec s kým hrát. A teď vůbec nevím, proč Kalinská a Putincevová odstoupily.

Vám i Barboře se daří jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře, jaká je motivace uspět ve Wimbledonu?

Určitě velká, ale musíme se soustředit zápas od zápasu. Holky nás znají a nemají s námi co ztratit, takže se jim s námi hraje dobře. Budeme se snažit předvést co nejlepší výkon a budeme bojovat o to, aby se nám to povedlo.