Při finále parťačky trnula, teď s ní slaví. Hrajeme moc dobře, těší Siniakovou

Právě před třemi lety na pařížské antuce triumfovaly poprvé a hned vzápětí přidaly i vítězství na Wimbledonu. Společně se ale na kurt postavily ještě o pět let dříve, jako juniorky.

„Začaly jsme v roce 2013 a bylo to štěstí. Spojily jsme se, protože jsme neměly partnerky a dokázaly jsme tady vyhrát. Pak následovaly Wimbledon, US Open a od té doby spolu bojujeme,“ vzpomíná Siniaková na první roky.

Postupem času se mladé české tenistky vyšplhaly mezi deblovou špičku a nyní Siniaková fandila své parťačce i v úchvatné jízdě v singlu.



„Byla jsem při finále strašně nervózní, lepší by bylo hrát,“ přiznala 25letá hráčka. „Nečekala jsem to, ale když jsem viděla, jak (Krejčíková) hrála během turnaje, tak si to zasloužila.“

O čem dále tenistky po zápase hovořily

O předvedeném výkonu ve finále čtyřhry:

Siniaková: „Hrály jsme skvěle. Výborně komunikujeme na kurtu, jsem šťastná, že máme trofej znovu. Byl to super zápas. Povedlo se mi hrát dost dobře na síti, spadlo mi tam skoro všechno.“

Krejčíková: „Snažila jsem se podporovat Katku a hrála jsem uvolněně. Bojovala jsem o každý míč a jsem supr šťastná, že Katka hrála výborně. Zápas jsme výborně začaly a hru jsme kontrolovaly. Cítila jsem, že jsme byly lepší ve většině aspektů hry.“

O nastřádané únavě z turnaje:

Krejčíková: „Bylo velmi složité, moc dobře jsem dnes nespala. Ráno jsem se vzbudila, byla velmi unavená a teď mě bolí nohy. Musím si po tom všem oddychnout a užít si, čeho jsem dosáhla.“

O třetím společném titulu na grandslamovém turnaji:

Siniaková: „Je to cenné vítězství. Letos hrajeme moc dobře, už v Austrálii to bylo vidět Jsem ráda, že máme trofej a že se nám to sešlo. Byly to super dva týdny.“

O tom, jak vítězství oslaví:

Krejčíková: „Dáme si spolu večeři a šampaňské. Normálně nepiju, ale je čas na oslavu. A zbytek? Pojedu domů, musím si odpočinout, strávit čas s rodinou a pak zase začít trénovat. Doufám, že budu mít čas na přípravu na trávě.“

O blížících se olympijských hrách v Tokiu:

Siniaková: „Těším se. Zažila jsem juniorskou olympiádu a chtěla bych zažít i tu velkou. Očekáváni budou vysoká, budeme se snažit hrát co nejlépe jako tým a budeme chtít zlatou medaili. Teď má ale samozřejmě přednost Wimbledon, tam taky chceme zahrát moc dobře.“

Krejčíková: „Bude to podobné jako grandslam. Hraje se jednou za čtyři roky a každý bude chtít turnaj vyhrát. Bude to velice náročné, musíme makat a bojovat, aby se co nejvíc zadařilo. Přála bych si, abychom něco dovezly, ale bude to hodně těžké.“