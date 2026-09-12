Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Královna Kateřina! Je monstrum, říká o Siniakové parťačka, která má být hasičkou

Autor:
  7:58
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US...

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US Open. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pózují s trofejí pro šampionky čtyřhry...
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se hecují ve finále čtyřhry na US Open.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pózují s trofejí pro šampionky čtyřhry...
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US...
37 fotografií
Když v roce 2014 v uzbeckém Taškentu vybojovala svůj první deblový titul z okruhu WTA, tehdy osmnáctiletou Kateřinu Siniakovou nejspíš ani v nejdivočejších snech nenapadlo, jak velkolepou kariéru tím nastartovala. Co velkolepou. Neuvěřitelnou, fenomenální, legendární!

Nyní, téměř přesně na den po dvanácti letech, má česká tenistka turnajových vavřínů ze čtyřhry už 39. A hned dvanáct jich posbírala na grandslamech. Nejčerstvější přidala v pátek, s Taylor Townsendovou ovládly US Open.

Ve finále proti americkým outsiderkám Robyn Montgomeryové a Ashlyn Kruegerové sice zaspaly první set a musely otáčet, ale pak předvedly, proč jsou v posledních letech nejlepší dvojicí na světě.

Triumfovaly 5:7, 6:0, 6:2 a zkompletovaly společnou sbírku všech grandslamových titulů.

Titul číslo 12 pro Siniakovou! Na US Open s Townsendovou zkompletovaly sbírku

„Ona je monstrum,“ chválila Američanka podle ČTK českou spoluhráčku v průběhu turnaje. „Její tenisové IQ je opravdu vysoké, na kurtu umí úplně všechno. Cítím, že ze mě dokáže dostat to nejlepší. Neustále se snažíme pracovat na tom, abychom spolu držely krok a posouvaly se. Je úžasná tenistka a člověk.“

Než se dostaneme ke všem statistikám a rekordům, které třicetiletá rodačka z Hradce Králové vytvořila, sluší se zmínit, že s jejími tituly se pojí i obrovské emoce a silné příběhy. Což je ještě cennější než zápisy do historických tabulek.

V roce 2024 pomohla k prvnímu deblovému grandslamu hvězdné Coco Gauffové, o pár týdnů později díky ní premiérově jásala i Townsendová. Triumf ve Wimbledonu levorukou Američanku dojal k slzám, stejně tak se vedle Siniakové dojímal nizozemský tenista Sem Verbeek, když spolu loni v Londýně ovládli mix. V součtu s tím je Češka třináctinásobnou grandslamovou šampionkou.

„Teta Kateřina“ už u Townsendové dokonce patří mezi blízké rodinné známé, její syn Adyn Aubrey Johnson se o kudrnatou spoluhráčku své mamky často zajímá.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pózují s trofejí pro šampionky čtyřhry na tenisovém US Open.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se hecují ve finále čtyřhry na US Open.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pózují s trofejí pro šampionky čtyřhry na tenisovém US Open.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US Open.
37 fotografií

„Nedávno se dokonce ptal: Jakým jazykem Katka mluví? Já mu říkala, že česky, a on na to: Co to je? Myslím, že to fakt vnímá a ví, co dělám. I když mi nedávno řekl: Mami, už můžeš skončit, myslím, že už jsi toho v tenisu udělala dost. Mohla bys být hasičkou,“ prozradila s úsměvem rodačka z Chicaga.

Pro ni byl pochopitelně speciální i páteční triumf v New Yorku, poprvé v kariéře se radovala před domácím publikem.

„Na tenhle titul jsme se opravdu nadřely, chtěly jsme ho už dlouho,“ přiznala Češka. „Byly to velké nervy, ale nakonec se nám to podařilo. A doufám, že to není konec.“

Od jara 2024, kdy spolu začaly hrát, ženské čtyřhře prakticky dominují. Zatím mají spolu čtyři grandslamové vavříny a jistě mohou atakovat předchozí spolupráci Siniakové s Barborou Krejčíkovou, která trofejí přinesla sedm.

A už jsme u slibovaného výčtu úspěchů. Který je pořádně dlouhý a působivý.

Od roku 2021 Siniaková v každé sezoně vyhrála alespoň jeden major, letos přidala dva – kromě US Open ještě Roland Garros.

Z patnácti grandslamových finále prohrála jen tři.

Má nakročeno k tomu, aby už šestou sezonu zakončila jako světová jednička, což se ještě nikomu nepovedlo. Legendární Martina Navrátilová se dostala jen na číslo pět.

Stejně tak Siniaková vstoupila do historie tím, že všechny grandslamy dokázala vyhrát se dvěma různými spoluhráčkami, před Townsendovou to v letech 2018 až 2022 zvládla s Krejčíkovou. Shodou okolností obě kolekce završila 11. září. Jen v rozmezí čtyř let.

S krajankou opanovaly také olympijské hry v Tokiu v roce 2021, před dvěma roky v Paříži slavila Siniaková zlatou medaili z mixu.

Tak co dál?

Pro letošek ještě za necelé dva týdny finále BJK Cupu, kde budou Češky patřit mezi favoritky, a v listopadu Turnaj mistryň.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US...

A potom? Třeba vyhrát všechny grandslamy v jedné sezoně?

U Siniakové nic není nemožné.

Na to, že opakovaně hlásí, že prioritou je pro ni dvouhra, si vydobyla legendární deblovou kariéru.

A také rozdala spoustu radosti.

Královna Kateřina tedy není žádná krutá panovnice. Naopak. Její vláda přináší spoustu štěstí těm, kteří mají tu čest hrát po jejím boku.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Padal do prázdna, pak Fribourg skolil. Daří se nám rovnat nejlepším, těší Filipa

Plzeňský Matyáš Filip slaví gól svého týmu proti Pardubicím.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Byl takřka u všeho důležitého, co plzeňští hokejisté při vítězství 4:2 ve Fribourgu předvedli. Zapsal nahrávku, tři plusové body, a především - svou trefou rozhodl utkání. „Měl jsem štěstí, jak se ke...

12. září 2026  8:25

Královna Kateřina! Je monstrum, říká o Siniakové parťačka, která má být hasičkou

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US...

Když v roce 2014 v uzbeckém Taškentu vybojovala svůj první deblový titul z okruhu WTA, tehdy osmnáctiletou Kateřinu Siniakovou nejspíš ani v nejdivočejších snech nenapadlo, jak velkolepou kariéru tím...

12. září 2026  7:58

Volodymyrův přístup je nevídaný. Myslíme na světový rekord, hlásí trenér Myslyvčuka

Volodymyr Myslyvčuk v kladivářském finále

Od naší zpravodajky v Maďarsku Trénoval svého synovce Lukáše Melicha, který na mistrovství světa v roce 2013 vyválčil v kladivářském sektoru bronz. Teď Dušan Král dohlíží na Volodymyra Myslyvčuka, jenž si v pátek na Ultimate...

12. září 2026  7:34

Stopka od hokeje. Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL

Chomutov, 12. 7. 2024. Přípravný kemp české hokejové reprezentace do 20 let....

Dvacetiletý český hokejista Adam Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hráčům či jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí. K týmu St....

12. září 2026  7:28

Zverev postoupil podruhé do finále US Open, vyzve v něm domácího Sheltona

Německý tenista Alexander Zverev v semifinále US Open

Německý tenista Alexander Zverev postoupil znovu po šesti letech do finále US Open. Nejvýše nasazený hráč newyorského turnaje v semifinále porazil Rusa Karena Chačanova 6:3, 7:6, 7:6 a v neděli bude...

12. září 2026,  aktualizováno  7:08

Saxofon a až 15 tisíc diváků. Přání sklářů před Slavií: Ať převažují Tepličáci

Fanoušci Slavie během zápasu Ligy mistrů proti RC Lens.

Mistrovská, neporažená, rozjetá, vedoucí. Zápas s pražskou Slavií je pokaždé svátek, teď však pro fotbalové Teplice půjde dokonce o slavnost: skláři do nedělního hitu s lídrem vstoupí ze 6. místa,...

12. září 2026  7:07

Švédsko - Česko na ME ve volejbale mužů 2026: Kurzy a přímý přenos

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce.

Po úspěšném vstupu do turnaje čeká české volejbalisty druhý zápas na mistrovství Evropy 2026. V sobotním duelu Švédsko - Česko jsou svěřenci trenéra Jiřího Nováka favoritem a pokusí se navázat na...

12. září 2026  6:29

Bylo to jen o nás, cení si Šotola. Vstup do mistrovství Evropy volejbalisté zvládli

Marek Šotola (17) zachraňuje skóre v závěru druhého setu.

Důležité tři body získali volejbaloví reprezentanti na úvod mistrovství Evropy, když v modenské skupině A porazili Řeky 3:1 (21, 17, -23, 23).

12. září 2026

Sparta - Jablonec v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Královéhradecký Daniel Trubač se snaží zastavit Jaroslava Zeleného ze Sparty.

Fotbalisty Sparty čeká v 8. kole Chance Ligy utkáni s Jabloncem. Zápas na Letné začne v sobotu 12. září od 18:00. Domácí potřebují po dvou ligových porážkách v řadě zabrat a odrazit se z desátého...

12. září 2026

20. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa, kurzy a favorité královské etapy

Závodníci se ohlíží jeden po druhém, když se snaží ujet pelotonu v 19. etapě.

Královská 20. etapa Vuelty prověří jezdce v pohoří Sierra Nevada na 186,8 kilometrech s převýšením takřka 4 900 výškových metrů. Rozhodující bitvu o červený dres svede peloton na stoupání Collado del...

12. září 2026  5:28

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Kde sledovat OKTAGON 93 živě? Live streamy online i v TV

Radek Roušal vyhrál čtvrtý zápas v řadě.

Přímé přenosy z galavečeru MMA Oktagon 93 v Brně lze sledovat u sázkových kanceláří, Tipsport nabízí live streamy všech zápasů zdarma. Navíc dostanete atraktivní vstupní bonus.

12. září 2026

Co blázníte? Kam se cpete? Jak König ujel i Nibalimu a odstrkovaná stáj jásala

Premium
Vuelta 2013: Leopold König slaví svou výhru v osmé etapě.

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Zkušený Eddie Dunbar tady v pátek triumfoval. O třináct let dříve, kdy se sem drápala Vuelta poprvé, se však dojezd 8. etapy na Peňas Blancas proměnil v památný den české cyklistiky. V časech, kdy v...

12. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet