Siniaková, jak ji neznáte. O emocích, sladkostech i pozici světové jedničky

Přečtěte si, co o sobě prozrazuje v netradičním rozhovoru formou abecedy.

A jako Australian Open

Povedl se mi tam můj první výsledek na juniorském grandslamu, v roce 2013 jsem se dostala do finále. V celém kalendáři jde o můj asi nejoblíbenější turnaj, Austrálii mám hrozně moc ráda a rok co rok se tam těším.

B jako Billie Jean King Cup

Skvělá týmová akce. Reprezentuju opravdu ráda, vážím si, když můžu být součástí týmu. Už nějakou dobu se nám nepodařilo získat titul, ale doufám a věřím, že tu trofej zase urveme.

C jako Coco Gauffová

Měla jsem tu čest si s ní loni zahrát (ovládly čtyřhru na Roland Garros), podle mě je naprosto skvělá holka. Velice mě překvapilo, jak je při zemi. Jsem hrozně moc ráda, že jsem s ní mohla sdílet kurt, a doufám, že se jí bude dařit, protože je opravdu obrovský talent. Určitě jedna z adeptek na grandslamové trofeje.

Kateřina Siniaková (vpravo) a Coco Gauffová se objímají po vítězství v ženské čtyřhře Roland Garros.

D jako debl

Nemůžu říct nic jiného, než že je to moje nejoblíbenější disciplína. Čtyřhra je pro mě top, baví mě a mám ji neskutečně ráda. Nikdy jsem ani nesnila, že ze mě bude takhle skvělá deblistka.

E jako emoce

Ty k tenisu podle mě patří. Já jsem velice emotivní člověk, což je asi často vidět. Obdivuju všechny, kteří jsou vždycky jako kámen a nic neukážou, já to neumím. Emoce mám na kurtu vždycky, ať už pozitivní, nebo negativní. Jsou velice silné a považuju je za každodenní součást mé cesty.

F jako Fluffy

To je můj plyšáček, můj pejsek. Vždycky je s ním hrozná pohoda, je takový můj talisman. Mrzí mě, že s ním nemůžu tak často cestovat, na Tour mi hodně chybí. Ale když jsem s ním, je to moje hračka.

G jako grandslamy

Mám díky nim spoustu vzpomínek a spoustu titulů, ke kterým vedly rozdílné cesty. Získala jsem je v různých fázích kariéry, ale na každý moc ráda vzpomínám. Pro tenisty jsou nejvíc, takže na nich vždycky zažívám dost stresu. Ale taky mám šanci získat další trofeje a spoustu dobrých a pozitivních emocí.

H jako Hradec Králové

Město, kde jsem se narodila a vyrůstala. Mám odtamtud hodně skvělých zážitků ze školy a juniorských let, taky jsem tam začínala s tenisem. Hradec je pro mě domov, kde mám rodinu, a za blízkými se tam vždycky ráda vracím.

Ch jako charakter

Na světě je spousta různých charakterů, je super, že díky tenisu můžu tak moc cestovat a poznávat, jak je každý člověk jiný a že každý vnímá různé situace odlišně. Baví mě být toho součástí. Je fajn se občas poučit a získat radu od lidí, kteří přemýšlejí trochu jinak než já.

Kateřina Siniaková se hecuje ve druhém kole Wimbledonu.

I jako Indian Wells

První, co mě napadne, je pozitivní energie. Turnaj mám moc ráda, vždycky, když na něj přijedu, je tam super počasí. Obrovský areál vytváří úplně jiné prostředí. Vždycky se tam moc těším, nabírám úplně novou energii.

J jako jídlo

Asi nutnost, abychom přežili. Ne, ale já nejsem úplně fajnšmekr, že bych si pochutnávala, moje strava je dost jednoduchá, spoustu věcí ani nejím. Spíš bych zdůraznila sladké, které je pro mě nejvíc, a když můžu, tak si ho ráda dám.

K jako knihy

Jé, knížky miluju. Za mě jsou takový must have – nutnost. Musím se přiznat a stydím se za to, že teď jsem na ně neměla tolik času, musím se k nim zase vrátit. Ale miluju detektivky, je pro mě velký relax dostat se do jiného příběhu, jiné sféry. Vždycky vypnu hlavu a odpočinu si.

L jako lidé, kterým vděčím za to, že hraju tenis

Stoprocentně rodiče, kteří mě k němu poprvé přivedli. Ale je i spousta dalších, kteří mě provázeli, nebo stále provázejí celou mojí kariérou. Trenéři, sponzoři… Komukoliv, kdo při mě stál, patří velký dík, že mi věřil a vždycky mě podporoval.

M jako Masters

Na Turnaj mistryň mám taky spoustu vzpomínek a zážitků, jsem moc ráda, že jsem měla příležitost tam tolikrát hrát. Vyzkoušela jsem si hodně míst, možná je fajn, že to nedopadlo tak, že by se deset let hrál na stejném místě. Masters je pro mě určitě jeden z velkých cílů každé sezony.

Kateřina Siniaková se natahuje pro míček ve finále Turnaje mistryň.

N jako největší úspěch

Těžká otázka, protože nerada vybírám jen jeden. Každý pro mě znamená hrozně moc a v ten daný moment byl úžasný. Ale pokud bych měla vybrat, určitě řeknu olympiádu.

O jako olympiáda

Jsem moc vděčná, že jsem mohla být součástí té atmosféry, je opravdu speciální. Olympiáda je snem každého sportovce, a že se mi na ní povedlo vybojovat dvě zlaté medaile, je pro mě obrovská čest.

P jako Petr Pála

To je jasný, kapitán. Mám s ním spojeno spoustu zážitků, srandy, emocí. Určitě si to se mnou na lavičce u kurtu užívá. Patří mu obrovský dík, myslím, že týmové akce zvládá skvěle.

R jako Roland Garros

Můj první vyhraný grandslam v deblu, jak v juniorském, tak seniorském, na to se nedá zapomenout. Antuku mám moc ráda.

Trofej Kateřiny Siniakové pro vítězku ženské čtyřhry French Open 2024

S jako světová jednička

Další můj sen. Když jsem se jí poprvé stala, bylo to neuvěřitelné. Jsem moc ráda, že si můžu říkat, že jsem deblová jednička, zní to moc pěkně. Počtvrté jsem tak zakončila sezonu a jsem blízko rekordu Martiny Navrátilové. Wow.

T jako Taylor Townsendová

Moje momentální deblová parťačka, je vtipné, jak nás osud spojil dohromady. Znám ji už od juniorských let, byla opravdu velký talent. Debl s ní mě hrozně baví, je skvělá holka. Uvidíme, co tato sezona, na kterou jsme se společně domluvily, přinese.

U jako US Open

Velká show, celkově je to skvělý grandslam. Vždycky přijde hrozně lidí, Američany tenis opravdu baví. US Open je ale hodně náročné, pořád a hodně přejíždíte z hotelu na kurty. Je to velice neklidný grandslam.

V jako výchova

Tady se asi zaseknu. K čemu mě vedli rodiče? Později už to byl určitě sport, ale celou dobu mě vedli určitě k disciplíně, chtěli, aby ze mě byl správný a férový člověk. Hodně toho pro mě obětovali a skvěle to zvládli.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se radují z triumfu ve wimbledonské čtyřhře.

W jako Wimbledon

Bílé oblečení, jahody, tráva. Úplně neuvěřitelný grandslam, který si i po mnoha letech stále drží svou tradici, což je podle mě skvělé.

X jako mix

Bonusová kategorie a pro mě obrovská sranda. Je super, že ho vůbec můžeme hrát, je to úplně něco jiného. Já se při něm bavím ještě víc než při klasické čtyřhře. A samozřejmě pro mě smíšená čtyřhra znamená i jednu z nejlepších vzpomínek, protože jsem v ní získala druhou zlatou medaili na olympiádě.

Z jako záliby

Určitě mezi ně spadají knížky, taky mě baví poslouchat hudbu a ráda si zatancuju. Miluju cokoliv, co je spojené s pohybem, ráda chodím na aero jógu, ta mě hodně baví.