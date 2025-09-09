Chci vědět, na čem jsem. Plíšková bude hrát turnaj v Portugalsku i s bolavými zády

  12:35
Karolína Plíšková se po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku vrací na kurty, příští týden by měla odehrát challenger v Portugalsku. Bývalá světová jednička dostala od pořadatelů turnaje kategorie WTA125 v Caldas da Rainha divokou kartu, k prvnímu startu od loňského US Open tak nemusí využít chráněný žebříček. Česká tenistka chce nastoupit, přestože se aktuálně potýká s problémy se zády.
Tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Cincinnati.

Tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Cincinnati. | foto: Reuters

Zraněná Karolína Plíšková si sedá na lavici ve druhém kole US Open.
Zraněná Karolína Plíšková sedí na lavici ve druhém kole US Open.
Karolína Plíšková v zápase s Jessicou Pegulaovou.
Karolína Plíšková na turnaji v Torontu.
„Jedu koncem týdne do Portugalska. Doufám, že se mi do té doby nic nestane. Jsem trošku paranoidní, ale snad ne. Měla jsem hrát už v tomto týdnu, ale mám trochu problémy se zády,“ řekla Plíšková v podcastu Rakety.

Původně plánovala startovat už nyní na turnaji ITF ve Francii, nakonec se odhlásila: „Sice tam furt jsou (problémy se zády), nicméně už jsem si na ně zvykla. Takže pojedu i tak, abych trošku věděla, kde jsem. Uvidíme, jak to půjde.“

Takhle končit nechci. Trápící se Plíšková v nejistotě: Nevím, jestli ještě budu hrát

Na elitní okruh WTA Tour by se třiatřicetiletá rodačka z Loun chtěla vrátit na asijské šňůře.

„Pokud přežiju příští týden a psychicky i fyzicky svůj první zápas, tak se potom chystáme do Asie, kde bych ráda něco odehrála,“ řekla Plíšková.

Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka nehraje od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci.

Chci vědět, na čem jsem. Plíšková bude hrát turnaj v Portugalsku i s bolavými zády

