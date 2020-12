Spolupráce s novým koučem? Dává do toho srdce, libuje si Plíšková

S nadšením z nového trenéra, pod jehož vlivem věří v herní zlepšení, vyhlíží Karolína Plíšková úterý 5. ledna, kdy netradičně v Abú Zabí naskočí do nové tenisové sezony. „Dává do toho kousek sebe, srdce a prožívá to," raduje se šestá tenistka světa ze spolupráce s Němcem Saschou Bajinem.