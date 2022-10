Necítila jsme se vůbec dobře, řekla Plíšková po debaklu

„Nějak jsem se nemohla dostat do rytmu,“ prohlásila Plíšková. „Soupeřka výborně servírovala, takže jsem se neměla jak chytit a při hře odzadu jsem se necítila vůbec dobře.“

Dodala, že to od ní byl velmi šatný zápas. „Možná letos jeden z nejhorších,“ řekla. „Ve druhém setu to bylo trošičku lepší, tam už se s tím stavem dalo něco dělat. Soupeřka začala více kazit. Vedla jsem 3:1, mohla jsme si ještě udržet servis. Bohužel to nedopadlo.“

Plíšková odmítla, že by ji mladá protivnice něčím překvapila.

„Mě nikdy žádná soupeřka nepřekvapí,“ podotkla. „Hrála dobře, nevěděla jsem, co od ní čekat. Nikdy jsme s ní nehrála, ani netrénovala.“

Turnaj v Ostravě živě Přímé přenosy mohou diváci sledovat na stanici O2 TV Sport i v multidimenzi na O2 TV Tenis. Od pátku doprovodí závěrečné duely i speciální studio.

Plíšková ocenila podání Alycie Parks. „Nevím, jakou měla úspěšnost prvního servisu, nebo kolik měla es, ale i z druhého podání získala moc bodů. To byl důvod, proč se mi hrálo špatně, skoro jsme se nedostali do výměn. Neměla jsem se jak dostat do hry.“

Parks na esa vyhrála 6:0. Po prvním servisu měla úspěšnost vítězných míčků 71,8 procenta, zatímco Plíšková 55,3. A při druhém podání byl rozdíl ještě vyšší ve prospěch Američanky – 45,8 oproti 15,8 procentům.

Karolína Plíšková připustila, že na jejím výkonu se zřejmě projevilo i to, že hrála po delší době doma. „Ale určitě k tomu přispěla svým výkonem i soupeřka,“ uznala.

Podporu diváků ocenila. „Lidi byli skvělí,“ uvedla. „I když jsem v mých očích odehrála fakt špatný zápas, furt fandili. I druhý set to napůl zachránilo, trošku jsem se do toho začínala dostávat. Z mé strany to nebylo ani třicet procent toho, co dokážu hrát. Přestože jsem hodně prohrávala, diváci fandili. Kvůli nim mě prohra mrzí.“

Takže, kde hledat příčiny prohry?

„Necítila jsem se vůbec dobře, nemohla jsem se dostat do své hry a vůbec jsem nehrála, co normálně dokážu,“ shrnula Karolína Plíšková.

Proč tomu tak bylo?

„Velká část z toho jsou nervy, velká část soupeřka. A povrch asi pro mě taky není úplně ideální. Bohužel.“

Na pomalý povrch se však nevymlouvala. „Byla jsem tady dost dlouho, abych si na něj zvykla. Trénovala jsem i na centru. Povrch za to nemůže.“