Možná je to můj poslední Wimbledon, cítí Plíšková. Pět let po finále vyzve obhájkyni

Stanislav Kučera
  16:56
Karolína Plíšková se připravuje na úder v prvním kole Wimbledonu.

Karolína Plíšková se připravuje na úder v prvním kole Wimbledonu. | foto: Profimedia.cz

Karolína Plíšková se připravuje na úder v prvním kole Wimbledonu.
Česká tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu.
Karolína Plíšková v semifinále turnaje v Nottinghamu.
Karolína Plíšková nad zraněnou soupeřkou Victorií Mbokovou v osmifinále v...
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - V prvním kole porazila o patnáct let mladší krajanku, ve druhém zkusí zaskočit obhájkyni titulu. Hodně pestrý Wimbledon zažívá Karolína Plíšková. Pět let po své finálové účasti dorazila na nejslavnější tenisový podnik v dobré náladě a s nadhledem. „Jsem si vědoma, že to může být můj poslední Wimbledon, takže se to snažím brát trochu víc v klidu. I když v zápase je to samozřejmě dost těžké.“

Na malém kurtu číslo 4, kolem nějž fanoušci korzovali směrem k dalším dvorcům, zdolala Plíšková v úterní prvním kole Terezu Valentovou 6:3 a 6:4.

Vítěznou radost si ve Wimbledonu užila po čtyřech letech, v minulé sezoně zde kvůli vážnému zranění kotníku dokonce vůbec nestartovala.

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„Člověk si mnohem víc váží toho, že tu vůbec může být,“ popisovala 34letá bývalá světová jednička. „Ale i když si tisíckrát řeknu, že za to mám být ráda, protože chvíli to ani nevypadalo, že ještě budu moct hrát, tak jakmile začne zápas, soustředím se jen na něj.“

Prožívala jste utkání proti o patnáct let mladší krajance speciálně?
Já jsem proti Češkám většinou hrávala docela dobře. Samozřejmě občas člověk prohraje, protože je nás opravdu hodně a spousta holek jsou kvalitní hráčky. Ale snažím se to brát tak, že není potřeba z toho dělat velkou vědu. Byť přiznávám, že ne vždycky se mi to daří.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste tady ve Wimbledonu hrála na takhle malém dvorci?
Myslím, že na tomto konkrétním nikdy. Samozřejmě jsem na venkovních kurtech hrála, ale pokud si dobře vzpomínám, už jako juniorka jsem hrávala spíš na opačné straně areálu, kde je větší klid. Je to něco úplně jiného než centrkurt. Ale zatím na něm mám stoprocentní bilanci, takže bych se tam klidně vrátila.

Karolína Plíšková se připravuje na úder v prvním kole Wimbledonu.

Spíš ale dostanete velký stadion, protože ve druhém kole narazíte na obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Bude to velká výzva? Máte s ní negativní bilanci 0:3.
Úplně nadšená z toho nejsem. Na druhou stranu jsme spolu na trávě ještě nikdy nehrály, začínáme od nuly. Wimbledon už sice vyhrála, na trávě získala sebevědomí, ale dříve se jí na tomto povrchu tolik nedařilo. Určitě nějaká šance bude a já udělám všechno pro to, abych ji využila.

Jak zatím hodnotíte letošní rok, v němž se po dlouhé pauze a vážném zranění kotníku vracíte na elitní okruh?
Začátek byl opravdu hodně nejistý. Každý zápas jsem snášela strašně těžce, právě proto jsem měla mezi turnaji větší pauzy. Pak mi ale paradoxně pomohla antuková část. I noha ji snášela dobře, všechno si postupně sedlo a je to mnohem lepší.

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Je to vidět i na žebříčku. Sezonu jste začínala mimo první tisícovku, teď jste 73. a skóre máte 20:9. Kotník a zdraví celkově vám drží?
Není to stoprocentní, asi už nikdy nebude. Deset let jsem prakticky neměla žádné zdravotní problémy, teď už je to jiné. Ale s tejpy a správnou péčí se mi daří tělo udržovat v dobrém stavu. Oproti začátku roku se to hodně zlepšilo.

Letos ve Wimbledonu máte pětileté výročí od tažení až do finále. Co si z něj vybavíte?
Pamatuju si, že jsem tehdy také začínala na menších kurtech a postupně se dostávala na ty největší. I to bylo součástí celého příběhu. Vím například, že jsem výborně servírovala. Ale jinak se nesnažím žít z minulosti. Hodně věcí bych dnes už dělala jinak. Mám kolem sebe jiný tým, vlastně zůstal jen Michal (manžel Hrdlička). Všechno ostatní se postupně proměnilo.

Česká tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu.

Objevujete se v podcastu Rakety, baví vás sledovat a komentovat aktuální tenisové dění?
Donutí vás to být opravdu v obraze. Nechtěla bych mluvit o zápasech, které jsem neviděla, i když většinu hráček znám osobně. Kvůli podcastu jsem se několikrát dívala i na záznamy, což bych normálně nikdy neudělala. Na druhou stranu mě tenis baví sledovat sám o sobě.

Měla jste to tak vždycky?
Ano. Zajímají mě nejen samotné zápasy, ale i celé prostředí kolem. Samozřejmě o něm hodně vím, protože jsem v něm strávila velkou část života. Navíc pořád hraje generace hráček, které dobře znám. Myslím, že až se jednou všechno obmění a třeba za deset let už tam budou úplně jiné tenistky, možná ho nebudu sledovat tolik. Ale teď mě to pořád baví.

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