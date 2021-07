Slečna Wimbledon pádí dál. Muchová se pyšní bilancí 8:1 a vyzve šampionku

Potřetí za sebou se na zářivě zeleném pažitu střetla s agresivní ranařkou. Potřetí za sebou díky tenisovému všeumělství obstála a vyšňořila si bilanci v honosném All England Clubu na 8:1.

Vydřela první sadu, odvrátila v ní setbol Pauly Badosaové, v tie breaku ji přetlačila 8:6. Následně už byla o ždibec lepší než sličná Španělka. 7:6, 6:4.

Muchová ušetřila nějaké síly, aby hned v úterý mohla vyzvat Němku Angelique Kerberovou, majitelku wimbledonského titulu z léta 2018, s níž oba dosavadní vzájemné zápasy prohrála.



Je pravděpodobné, že se proti neobvykle zarputilé levačce bude hodit každá špetka energie, což čtyřiadvacetiletá Češka přiznala i při virtuální tiskovce s českými a zahraničními žurnalisty.

Po minulé partii s Ruskou Pavljučenkovovou jste svůj výkon podrobila kritice. Jaký dojem jste měla dnes?

Určitě lepší. Cítila jsem, že si můžu víc dovolit. Víc se mi dařilo rozehrávat delší výměny a nutit soupeřku k chybám. Taky jsem se líp pohybovala. Celkově jsem hrála líp.

Jak jste vlastně zvládla obrat v první sadě?

Na začátku jsem si připadala nějak zpomalená na nohou. Na druhou stranu jsem ztrácela jenom jeden brejk. Nevyužila jsem pár šancí, ale pořád jsem věřila, že skóre dotáhnu. Když ona podávala za stavu 5:4, byla pod tlakem. Prala jsem se o každý balon, což se vyplatilo.

Po takzvaném Bláznivém pondělí v Londýně hned následuje ženské čtvrtfinále. Jak je podstatné, že jste Badosaovou zdolala ve dvou setech?

Jsem ráda. Předloni jsme se s Kájou Plíškovou tahaly v osmifinále přes tři hodiny, skončily pozdě a já byla fakt vyčerpaná. Teď jsem jistě nějakou energii ušetřila.

Jak se těšíte na čtvrtfinále na jednom z největších stadionů?

Moc! Chodí spousta diváků a hodně fandí, což je bezva.

Při druhé účasti ve Wimbledonu jste zpátky mezi osmi nejlepšími. Jak jste se za uplynulé dva roky změnila?

Předloni jsem byla taková hlava v oblacích, strašně ráda, že jsem udělala čtvrtfinále. Teď už postup do něj beru jako... Je to zvláštní říct, ale jako svoji povinnost. Třeba vzhledem k mé pozici na žebříčku - jsem výš než moje dnešní soupeřka. Od Wimbledonu 2019 jsem se do druhého týdne na grandslamu dostala několikrát. Zvykla jsem si, jak to na turnajích chodí. Taky jsem zesílila a posunula svoji hru.

Co vám na Wimbledonu sedí?

V podstatě všechno. Především se hraje na trávě, což mě baví. Líbí se mi klub, lidé v něm. Je tu fakt hezky. Jsem ráda, že jsem zase ve čtvrtfinále a tentokrát zkusím jít ještě dál.

V cestě vám stojí třiatřicetiletá Kerberová, která má wimbledonský titul z roku 2018. Jak na ni?

Vyhrála tady, na trávě umí, takže mě čeká velký boj. Ještě jsem nepřemýšlela o taktice, ale určitě se podívám na nějaké klipy. Se svým týmem se připravím, abych se s ní mohla utkat ve vyrovnaném mači.

Jaká je jako sokyně?

Hrála jsem s ní dvakrát na betonu. Měla jsem dojem, že je všude. Nevzdá žádnou výměnu. A je levačka, což je zvlášť na trávě výhoda. Určitě to píše hlavně na servisu - když hodí zatáčku ven do mého bekhendu.

Čím to, že dokážete předvádět nejlepší výkony na grandslamech?

Vlastně nevím. Je pravda, že se na ně soustředím. Chci na ně být co nejlépe nachystaná. Ale nechci opomíjet další akce, jen jsem letos bojovala se zraněními.