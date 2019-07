Já a favoritka? Už zase? Měli by ty sázkovky zavřít, vtipkovala Plíšková

Zase si s typickou přísností vytkla pár chyb. Spokojená se svým výkonem nebyla. Přesto Plíšková zvládla kritické okamžiky a na nejslavnějším tenisovém turnaji pokračuje.

Zvyká si na odlišné podmínky v All England Clubu, pochvaluje si znamenitou kondici a proti olympijské vítězce Monice Puigové z Portorika by ve středu ráda předvedla své hlavní zbraně v plné parádě.

ZPRAVODAJSTVÍ z prvního dne Wimbledonu

Přinesl vám dnešní zápas víc problémů než celý minulý týden v Eastbourne?

Možná, ale těžko srovnávat dva různé turnaje. První kola jsou zrádná. Závěr se protáhnul, málem jsem ztratila set, ale pořád jsem vyhrála ve dvou, což je fajn.

Jak rychlý byl na vás přechod ze sobotního finále v Eastbourne do pondělní premiéry ve Wimbledonu?

I když moc času nebylo, nevidím v tom něco zvláštního. Jen mi trochu odešlo načasování úderů. Neměla jsem šanci vyzkoušet si zápasový kurt, který působil úplně jinak než tréninkové dvorce v Aorangi Parku. Ale cítím se dobře, fyzicky perfektně. Možná je dobře, že jsem prostě pokračovala v rytmu z minulého týdne, ačkoliv jeden den volna by mi mentálně prospěl.

V čem byl jiný povrch kurtu číslo 2 a dvorců na Aorangi?

Dvojka mi připadala o hodně pomalejší. Myslím, že je na ní tráva vyšší. Míče po ní tolik nesklouzávají. Hrály jsme víc delších výměn, než jsem očekávala. Soupeřka mi hodně balonů vrátila, nevím, jestli byl povrch tak pomalý nebo ona tak dobrá. Servis mi nepsal a můj return byl hrozný. Na druhou stranu... Nechci aby to vyznělo blbě, ale kdyby koncovka druhého setu nedopadla, tak věřím, že by to ze mě ve třetím spadlo. Ona zase tak úplně nebezpečná nebyla.

Cítíte se teď na trávě nejlépe v životě?

Dneska ne, minulý týden ano. V Eastbourne jsem neměla lehké soupeřky. Cítila jsem se tam skvěle na servisu, ze hry odzadu mi nic nevypadlo. Věřím, že se do té pohody vrátím i tady.

Vzpomenete si na dobu před pěti šesti lety, jak jste zápolila s pohybem na trávě? Teď jste při úderech kolikrát v pokleku, dobíháte kraťasy... Je to zásadní rozdíl?

Je. Pár lidí mi řeklo, že i ve srovnání s loňskem je můj pohyb lepší. Spoustu toho vrátím. Jdu víc do kolen. Obecně se cítím mnohem líp fyzicky.

Z Wimbledonu jste mívala respekt. Nepropadala jste jeho kouzlu. Moc se vám tu nedařilo. Zlomilo se něco loňským postupem do osmifinále?

Jo, trošku. Taky úspěch v Eastbourne tomu pomohl. Wimbledon pořád není mým oblíbeným turnajem, ale snažím se ho úplně neodepisovat. Každý tvrdí, že moje hra je na trávu suprová. Že bych měla Wimbledon vyhrávat pravidelně. Zatím mi to tady úplně nesedlo. Loni se to určitě zlepšilo. Uvidíme, co bude letos.

Víte, že jste nyní u britských sázkových kanceláří druhou největší kandidátkou na titul za Ashleigh Bartyovou? Znamená to pro vás něco?

Jo, slýchám, že jsem favoritka, ale sama se tak necítím. Něco podobného se o mně psalo i před Paříží a jak to dopadlo (vypadla ve třetím kole). Tyhle sázkové kanceláře by měli zavřít... (směje se)