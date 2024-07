Slováci proti Anglii? Měli blízko asi jako já, mrzely Plíškovou nevyužité šance

Co tedy utkání rozhodlo?

Že jsem nevyužila šance na returnu. Ale její servis mi vadil. Na to, jak je malá, hraje docela rychle a agresivně. A vyhrála zaslouženě.

Bylo na Šnajderové poznat, že v sobotu získala turnajový titul?

Sebevědomí teď asi má, ale já jsem ho měla taky, takže to nebylo o tom, že bych se hledala. Bohužel jsem vždycky poté, co jsem ji brejkla, zaservírovala blbě. Co se týče podání, měla jsem v poslední době lepší zápasy.

Převládá tedy ve vás pocit, že výkony jsou lepší než výsledky?

Popravdě jo. Na grandslamech jsem teď hrála s těžkými soupeřkami, všechny jsou rankingem přede mnou. Proti Rybakinové v Austrálii to bylo papírově daleko, se Svitolinovou v Paříži jsem odehrála dobrý zápas, teď taky. Pozitivní zpráva je, že letos už je grandslam jenom jeden. (smích)

Na pěti z posledních šesti jste vypadla v prvním kole. Mrzí vás tato bilance?

Velkou roli hraje, že nejsem nasazená. Mohla bych dostat úplně jiné holky, i tráva spoustě z nich tolik nesedí. Kdyby tahle soupeřka nevyhrála turnaj, mohl zápas vypadat jinak. Koncovku třetího setu zahrála velmi dobře, neudělala v ní chybu. Škoda gamu za stavu 4:4 ve třetím setu, kdy jsem na returnu vedla 40:0. Mohla jsem jít servírovat na vítězství po větru, to by byla obrovská šance. Doufám, že ještě budu mít příležitost dostat se na US Open mezi nasazené, to je teď pro mě cíl.

Jak velkým povzbuzením pro vás bylo nedávné finále v Nottinghamu?

Přijde mi, že chvíli hraju docela dobře, pak ne, pak zase něco uhraju… Je to takové nahoru dolů, potřebovala bych hrát dobře pár turnajů za sebou. A pak jsem se trochu zranila v Birminghamu, který jsem neměla hrát. Zbytečně jsem kvůli tomu přišla o Eastbourne, bylo to blbé rozhodnutí.

Karolína Plíšková returnuje v zápase prvního kola Wimbledonu.

Šlo o stehno, které jste měla proti Šnajderové zavázané?

Ano.

Omezovalo vás nějak?

Ne, vůbec.

Co vás čeká dál?

Oblíbená americká šňůra, tak uvidíme. Na olympiádu nejedu, takže mám prostor na velké volno. A pak asi vyrazím hned do Washingtonu, jelikož jsem tady vypadla brzo, tak času budu mít docela dost. Ten turnaj je docela hezký a co bych dělala doma.

Můžete využít toho, že některé hvězdy budou startovat na olympijských hrách v Paříži a do Ameriky se přesunou až později?

Těžko říct. Přijde mi, že tenis se hrozně vyrovnal. Opět jsou tady některé dost překvapivé výsledky. A nemyslím si, že olympiáda bude v plné sestavě. Otázkou je, jestli hráčky, které ji vynechají, pojedou už Washington. A záleží, jak všichni dopadnou tady ve Wimbledonu.

Mimochodem, koukala jste na slovenské fotbalisty, za které hraje manžel vaší sestry Kristýny Dávid Hancko a kteří v osmifinále Eura sahali po vítězství nad Anglií?

Jo, měli blízko asi tak jako já, možná byli ještě blíž. To je prostě sport.