„Nebudu lhát, bylo to příjemné. Jsem moc ráda, že se mi povedlo vyhrát,“ těšilo Plíškovou. Vždyť šlo také teprve o její druhé vítězství od konce srpna 2024. Tehdy si ve druhém kole US Open poranila kotník a víc než rok si musela dát od tenisu pauzu.
Loni v říjnu se k zápasům vrátila, jenže bolest levé nohy ne a ne přestat. „Myslela jsem, že budu muset úplně skončit,“ přiznala před odletem do Austrálie. „Teď nemám vůbec žádná očekávání.“
Chtěla si jen znovu zahrát.
Jenže v Brisbane ani Adelaide se nepředstavila, opět musela dát před utkáními přednost rekonvalescenci.
„I když věci nejdou podle představ, tak se z toho nehroutím,“ ujistila. „Cílem bylo tu odehrát nějaké přípravné turnaje, abych viděla, jak jsem na tom fyzicky i herně. Chtěla jsem se rozehrát, což se nakonec nepodařilo. Ale hlavní cíl byl nastoupit si na Australian Open, takže jsem z toho nebyla nějak extrémně špatná.“
V Melbourne si několikrát stihla zatrénovat, navíc mohla těžit z delší přípravy, jelikož se k duelu dostala až ve třetím hracím dnu. „Tisíckrát jsem si přehrávala v hlavě, jak by mohl zápas vypadat. Věřila jsem si, že by to mohlo být dobré, ale ani jsem nevěděla, jestli bych třeba zvládla tři sety. Nakonec jsem odehrála dva docela dlouhé sety a cítím se v pohodě.“
Zranění, které ji nepustilo na kurty v jiných australských městech, podle ní nebylo tak vážné. A tak Plíškové před startem Australian Open běhaly hlavou trochu jiné myšlenky. S kým budu hrát, když nejsem nasazená?
„Přála jsem si, ať hlavně nemám v prvním kole Šwiatekovou, nebo Sabalenkovou.“
Když viděla, že jí na úvod los přidělil kvalifikantku, trochu se jí ulevilo. „Ale Sloane Stephensovou jsem fakt nechtěla. Předtím jsem s ní hrála většinou na antuce, na které je hodně nepříjemná. Ale tady to bylo na tvrdém povrchu, dobře jsem se připravila a vyšlo to.“
Klíčové byly pro Plíškovou i čtyři odvrácené brejkboly. O své podání sice čtyřikrát přišla, ona sama však dokázala zarputilou soupeřku brejknout hned šestkrát. Třikrát v prvním a třikrát ve druhém setu.
„Věděla jsem, že výměny budu muset dohrávat, Stephensová toho hodně vrátí, má výbornou obranu,“ pochválila americkou soupeřku. Definitivně ji zlomila v koncovce úvodního dějství, když si podmanila napínavý tiebreak.
„První set podle mě rozhodl. I ve druhém pak přišly trochu komplikace, ale soupeřku první set trochu zlomil. Má za sebou sice kvalifikaci, ale taky toho nemá zrovna moc nahráno.“
Ani v dalším kole by 33letá Češka nemusela být na odstřel, chystá se na střet s Janice Tjenovou z Indonésie. Nejprve ale musí přijít regenerace. „Teď se zatím cítím dobře,“ ujišťovala Plíšková. „Ale uvidíme zítra, jestli vstanu a rozhýbu to.“