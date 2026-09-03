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Když Plíškovou nenáviděla Amerika. A co plánuje dál? Do čtyřiceti hrát nechci, říká

Markéta Plšková
Stanislav Kučera
,
  6:30
Karolína Plíšková v prvním kole US Open.

Karolína Plíšková v prvním kole US Open. | foto: Profimedia.cz

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu
Karolína Plíšková na turnaji v Torontu
Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.
Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.
31 fotografií
Do forhendové pumelice vložila příliš síly, takže tenisák dopadl daleko do autu. Karolína Plíšková zklamaně vykročila směrem k lavičce, u níž objala slavící Angelique Kerberovou. Právě prohrála finále US Open 2016. Letos, deset let od jednoho z největších počinů své kariéry, se s New Yorkem možná loučila.

Před dekádou navzdory hořkému konci prožila ve Flushing Meadows báječný turnaj. Coby světová jedenáctka se probila až do utkání o titul, na cestě porazila obě sestry Williamsovy.

Nestačila až na levorukou Němku, světové dvojce podlehla 3:6, 6:4 a 4:6. „Zápas asi rozhodlo, že Kerberová je zkušenější,“ hodnotila. „Ale jsem na sebe pyšná.“

Střih do současnosti: letos rodačka z Loun startovala v hlavní soutěži US Open už potřinácté. Ve 34 letech byla jednou z nejstarších účastnic a ve středečním druhém kole nestačila 1:6 a 6:7 na 15. nasazenou Rusku Dianu Šnajderovou.

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Možná šlo o její poslední vystoupení v New Yorku.

Rozhodnutí o (ne)pokračování učiní nejspíš na konci roku, už po prvním kole ale avizovala: „Nechci se tu v žádném případě táhnout do čtyřiceti let. Jestli tohle není poslední sezona, tak ta příští určitě bude.“

Po porážce s levorukou Ruskou přemítala, zda vyrazí na podzimní akce v daleké Asii. „Upřímně mě neláká jet na konci sezony na šest týdnů do Asie. Neříkám, že tam nepojedu, ale taky neříkám, že tam pojedu,“ citovala ji agentura ČTK.

Ale zněla odhodlaně, že spíše ještě bude pokračovat. Díky tomu, že v živém vydání světového žebříčku patří do první padesátky, může si vybírat, na jaké turnaje vyrazí, případně jestli vůbec ještě bude hrát.

„Kdybych chtěla příští rok začít a hrát, dostanu se všude. Proto mám svobodu se rozhodnout podle toho, jak budu chtít.“

Každopádně platí, že monstrózní akce ve Flushing Meadows zůstává jejím nejúspěšnějším grandslamem. Po letošním ročníku z ní má kariérní bilanci 31 vítězství a 13 porážek. A hned šest výher zapsala ve zmíněné sezoně 2016.

Pomohlo jí rozhodnutí, za které ji někteří kritizovali, ale vyplatilo se jí. Vynechala olympijské hry v Riu, jejichž tenisové soutěže skončily dva týdny před začátkem US Open.

„Makala deset dní v Praze a dostávala pekelně zabrat,“ vyprávěl její tehdejší trenér Jiří Vaněk.

Do laufu se v té době 24letá hráčka dostala díky triumfu na „tisícovce“ v Cincinnati. Ve finále smetla Kerberovou 6:3, 6:1, obě se pak v jiném, ještě prestižnějším souboji o titul potkaly o tři týdny později.

Česká tenistka Karolína Plíšková (vpravo) gratuluje Němce Kerberové k titulu na US Open.

Jenže tentokrát se smutným koncem pro vysokou Češku.

Ale pojďme od začátku.

První kolo – snadná práce proti vycházející naději Sofii Keninové.

Druhé kolo – opět hladce proti kvalifikantce Montserrat Gonzálezové z Paraguaye.

Třetí kolo – šanci nedává ani 17. nasazené Anastasiji Pavljučenkovové.

Díky tomu slaví velký kariérní milník, poprvé si proklestila cestu do grandslamového osmifinále. Až při osmnáctém (!) startu v hlavní soutěži. Dlouho ji svazovala psychika, nedokázala prodat, co umí.

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Ale když bariéru na přelomu srpna a září 2016 prolomila, vyrostla ve stálici závěrečných kol.

V osmifinále vyřadila domácí ikonu Venus Williamsovou, v koncovce třetí sady jí odvrátila jeden mečbol, načež sama využila pátý.

Ve čtvrtfinále smetla Chorvatku Anu Konjuhovou, čímž si vysloužila další střetnutí s nositelkou věhlasného jména Williamsová.

Serenu, tehdejší světovou jedničku, zaskočila 6:2, 7:6. Majitelka tehdy 22 grandslamových pohárů si stěžovala na problémy s kolenem, což však Plíškové radost nebralo.

„Amerika mě nenávidí, protože jsem porazila obě sestry Williamsovy, ale já jsem velmi šťastná.“

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu
Karolína Plíšková na turnaji v Torontu
Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.
Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.
31 fotografií

Ve finále proti Kerberové už další senzační triumf nepřidala. V rozhodující třetí sadě za stavu 4:5 přišla čistou hrou o podání.

I tak ale brala vystoupení na US Open pozitivně. Konečně si ověřila, že také na grandslamech může atakovat nejvyšší příčky.

Tehdy se zdálo, že má skvěle nakročeno k titulu, později se stala i světovým číslem jedna, ale nakonec jí nejprestižnější tenisová pocta zřejmě unikne. Finále hrála ještě ve Wimbledonu 2021, kde padla s Australankou Ashleigh Bartyovou.

Poté už se ke grandslamové trofeji takhle blízko nedostala. A je skoro jisté, že tak to zůstane až do konce její kariéry, který se blíží.

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