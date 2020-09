POHLED: Plíšková v autu. Grandslamový titul teď od ní nečekejme

Karolína Plíšková v zápase druhého kola na US Open nevypadá spokojeně. | foto: AP

Další pokus. Další selhání. Popáté za sebou tenistka Karolína Plíšková na grandslamu ztroskotala, aniž by se podívala aspoň do čtvrtfinále. Místo odvázané jízdy turnajovým pavoukem nabourala do první větší překážky.