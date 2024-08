Pořád můžu hrát s nejlepšími, věří Plíšková. O konci zatím nepřemýšlí

Letos jí hrozila neblahá statistika – poprvé od roku 2012 mohla zažít sezonu bez jediné grandslamové výhry. S Australian Open, Roland Garros i Wimbledonem se rozloučila hned v prvním kole, až v New Yorku jím prošla. V úterý udolala Egypťanku Majar Šarífovou 6:3, 0:6 a 7:5.

„Při zápase jsem na tuhle bilanci nemyslela, ale vím o ní,“ pousmála se. „Předtím jsem hrála s dobrými hráčkami, tohle byl nejlepší los, jaký jsem měla. Jsem ráda, že jsem toho využila.“

V předcházejících třech letech dosáhla vždy minimálně na jedno grandslamové čtvrtfinále, letos si podmanila menší podnik v Kluži a finále okusila i v Nottinghamu. Nicméně na nejprestižnějších akcích neoslňovala, v žebříčku se pohybuje na 44. pozici.

„Leckdy nehraju špatně, ale čelím dobrým soupeřkám, na které takový výkon třeba nestačí. Buď bych musela hrát výborně, nebo by ony musely mít horší den,“ poznává.

Avšak zároveň doplňuje: „Myslím, že když mám formu a jsem na tom dobře fyzicky, tak můžu s nejlepšími pořád hrát.“

Řeší jen častější zdravotní potíže, které ji dřív tolik netrápily. „Kdyby se do budoucna zhoršovaly, tak bych se asi zamyslela, co dál. Každopádně teď nemyslím na nic jiného, než že chci hrát. Dokud budu mít chuť, tak se budu snažit pokračovat.“

Karolína Plíšková hraje bekhend v prvním kole US Open.

Aby stačila nabušeným hvězdám, stále podstupuje intenzivní a náročné dávky v přípravě. Život odhodlané profesionálky ji stále naplňuje.

„Po Wimbledonu jsem měla dva tři týdny, kdy mi nic nebylo, takže nebyl důvod se šetřit. Furt trénuju docela dost, ale když mě občas něco bolí, tak někde uberu. A jindy naopak přidám,“ přibližuje. „Když se chcete se špičkou udržet, tak není úplně prostor na to netrénovat.“

Ve čtvrtečním druhém kole změří síly se světovou pětkou a jednou z nejlepších hráček letošního roku Jasmine Paoliniovou, jež bude velmi pravděpodobně představovat těžší výzvu než 89. tenistka žebříčku Šarífová.

„Když první kolo přelezete, tak vás to uklidní. Další zápas bude těžký, ale když budu hrát tak nějak normálně, je možné všechno,“ věří Češka.

Italku v dosud jediném vzájemném střetnutí na Australian Open 2021 suverénně vyřídila, avšak 163 centimetrů vysoká tenistka letos zaujala postupem do finále Roland Garros i Wimbledonu.

„Hodně si věří a sebevědomí dělá divy,“ vypozorovala Plíšková. „Nikdy bych nevěřila, že zrovna ona toho uhraje tolik, ještě na trávě. Bude na ni platit rychlá hra a dobrý servis. Ona – stejně jako všechny holky, které dřív míče hlavně vracely – už se snaží hrát agresivně, protože tenis se celkově zrychluje. Na to, jak je malinká, tak se do úderů snaží chodit.“

Proti Egypťance si boj se zarputilou sokyní vyzkoušela. Ve druhé sadě utržila kanára, načež o triumfu rozhodla až v koncovce třetího dějství. A nerozhodilo ji ani hlasité hekání, kterým protivnice doprovázela každý svůj úder.

„Mně vůbec nezajímá, co dělá. Celou kariéru se soustředím hlavně na sebe a na druhou půlku kurtu se vůbec nedívám. Někdy je to možná chyba, protože se dá vyčíst, že je soupeřka dole, ale snažím se hlídat svoje věci. Se Šarífovou už jsem hrála, takže jsem věděla, že je taková bojovná a docela hlasitá. Proto mě to ani nepřekvapilo.“

Pro Plíškovou je US Open nejúspěšnějším grandslamem, ve statistice dvanácti účastí za sebou se pro ni skrývá finále z roku 2016 a další čtyři čtvrtfinále. I vzhledem k tomu by zde letos ráda dosáhla na podobně výrazný počin, kterým by se utvrdila, že se jí dřina vyplácí.

„Na turnaj mám dobré vzpomínky,“ ohlíží se. „I město mám ráda, takže mě těší, že tady zůstanu ještě o pár dní déle.“