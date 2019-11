Plíšková o sezoně: Svědomí mám čisté. Trenérka? Musím se rozhodnout

První set vyhrála, ve druhém měla za stavu 1:1 při podání Australanky za stavu 0:40 tři brejkboly. „To byla obrovská možnost,“ uvědomovala si Plíšková. „Ona teda výborně servírovala, strašně chytře, variovala to. Někdy jsem ani tyhle šance neměla ve svých rukou. Ale mít set a brejk by byla velká pomoc.“



Bartyová potvrdila, proč je světovou jedničkou. „Když v tenhle moment tak trochu přežila svoji smrt, dostala se do rytmu, skoro nekazila. Dobře mi to četla. Bylo to těžké,“ uznala Plíšková.



Kouše se porážka lépe, když je od nejlepší tenistky světa?

Asi jo. Teda jakákoli porážka je blbá, ať se světovou jedničkou, nebo dvacítkou, ale svědomí mám čisté, po tomhle zápase i celkově po tomhle turnaji. Udělala jsem všechno, co šlo. Bohužel to nestačilo.

Chyběly třeba ve třetí sadě i síly, energie?

Fyzicky jsem byla dobrá, i v posledním gamu jsem věřila, že přijde šance. Zároveň nebudu lhát, den volna by se po pátku zrovna hodil, já šla spát v pět… Normálně jsem ráno jako rituál pokaždé šla do fitka, ale teď jsem vstávala o půl druhé odpoledne, tak fitko nějak nevyšlo, no. Ona den volna měla. Není to moje výmluva, jen možná někdy rozhodnou malé věci.

Jak hodnotíte celou sezonu?

Určitě pozitivně. Skončím druhá, to jsem ještě nebyla, tím pádem nejlepší sezona. Je přede mnou už jenom jedna hráčka. Některé turnaje se určitě daly odehrát líp. A pak ty velké zápasy – nevím, jestli jsem měla smůlu, nebo jsem je podělala. I ty porážky tady (proti Svitolinové a Bartyové) byly o kousek. Někdy ale nemusím udělat nic blbě a proti takovým hráčkám se dá prohrát. Což si myslím, že byl i dnešní případ. Nezahrála jsem určitě nijak extra špatně.

Vaše trenérka Conchita Martínezová zde říkala, že ve vaší hře vidí zlepšení, souhlasíte?

Některé části sezony nebyly úplně nej. Antuka až na Řím nebyla úplně povedená, tráva taky mohla být lepší. A Amerika vlastně taky (zasměje se). Takže ne že bych byla stoprocentně spokojená, to ne. Zato jsem spokojená s tím, že jsem dala, co jsem měla. Spousta zápasů mohla dopadnout trošku jinak, ale rok byl dobrý, solidní. Žádné extra výkyvy. Práce, co jsme společně udělaly, se určitě vyplatila.

Ale?

Možná chci příští rok něco změnit na velké zápasy. Nějak jinak se připravit, zahrát v určitých momentech jinak. Sama se nad tím potřebuju zamyslet, teď na to bude spousta času.

Budete s Martínezovou pokračovat?

Nevím. Fakt nevím. Těžko říct. S tou prací jsem spokojená, zároveň jsou určité věci, které chci zlepšit. Musím se nad tím zamyslet.

Kdy byste to chtěla rozseknout?

Odpočinu si a zároveň si chci naplánovat přípravu a další sezonu, takže to asi během pár dnů vyřešíme. Nechci dělat ukvapené závěry. Chci udělat to, co pro mě bude nejlepší.

Jak budete odpočívat?

Dám si dva až tři týdny dovolenou, poletíme do tepla. Já bohužel nedokážu ležet týden v kuse, ale pár dní asi jo, tělo to potřebuje. Vždycky se někam vydáme na výlet, přečtu nějakou knížku. Takový trochu aktivnější odpočinek. A možná vezmu i raketu kvůli Michalovi (manžel Michal Hrdlička), to je teď vášnivý tenista (úsměv).