Suvenýr z Mexika? Snad si domů přivezu trofej, doufá Plíšková před derby

V rozhovoru pro O2 TV Sport odpovídala Plíšková na dotazy diváků. Ty zajímalo i to, jaký je její oblíbený seriál, jestli sleduje MMA, nebo zda má čas vyrazit si do kina a za kulturou. „V kině jsem byla naposledy ještě před covidem. Ale navštívila jsem muzikál Děti ráje, to se mi moc líbilo,“ vzkázala z dalekého Mexika.



Plíšková sice v utkání s Anett Kontaveitovou musela zkousnout porážku 4:6, 0:6, díky úvodní výhře nad Garbině Muguruzaovou má ale stále naději na postup do semifinále Turnaje mistryň. Ten se poprvé koná v Mexiku. „Podmínky jsou náročné, nikdy jsem nehrála v takové nadmořské výšce, ale počasí je pěkné, přes den je okolo 30 stupňů,“ řekla Plíšková, která si pochvaluje i atmosféru na tribunách. „Jsem překvapená, o tenis je tu zájem.“



Ač se turnaje účastní i další dvě české hráčky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, rodačka z Loun se drží svého týmu. „Ne že bych se úplně stranila, ale netrávím čas s ostatními hráčkami. Mám tu tři chlapy -kondičního trenéra, fyzioterapeuta a trenéra Saschu Bajina.“

Večerní bitva s Krejčíkovou, vítězkou Roland Garros, napoví nejen o další semifinalistce turnaje, ale i nové české jedničce. „S Češkami je to vždy vypjatější, všichni to sledují. Musím ale přijmout soupeřku, kterou mám. Každou se budu snažit porazit,“ hlásí Plíšková. Z města Guadalajara toho zatím moc neviděla. „Program je dost nabitý. Doufám, že si odtud jako suvenýr přivezu trofej, to je můj cíl.“

Barbora Krejčíková se chystá na podání ve skupinovém utkání Turnaje mistryň.

Fanoušky zajímalo i Plíškové oblíbené jídlo. „Nejoblíbenější je svíčková nebo kachna s knedlíkem. Ale není to zrovna dietní, takže si to dávám, když mám volno. Jím skoro všechno, ale nemám ráda hovězí maso a steaky, to nejím vůbec,“ prozradila Plíšková.



Po nabité sezoně se již těší na dovolenou. „Zůstaneme asi tady v Mexiku. Nebudu dělat vůbec nic, budu dobře jíst, hodně spát a neberu síly na další přípravu a sezonu,“ vzkázala v rozhovoru.