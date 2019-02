Tajfun Karolína. Přidá Plíšková desátou výhru v řadě? Serena je proti

Ona zatím připomíná svědomitou žačku – ostatně už odmalička byla z talentovaných dvojčat ta pilnější a poctivější. Naslouchá, učí se.

Po zisku titulu v Brisbane se také na Australian Open úspěšně proplétá pavoukem. V pondělí odpoledne sfoukla dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbine Muguruzaovou jako plamínek svíčky.

6:3, 6:1 za pouhou hodinku.

Hurá do čtvrtfinále!

„Udělala jen tři nevynucené chyby, skvěle se pohybovala a podávala,“ chválila ji Martinezová, jež dřív vedla právě Muguruzaovou.

V pondělí šermovala zaťatou pěstí v lóži české ranařky. „S Garbine dál vycházíme dobře, ale koučování je moje vášeň a zápasy nesmírně intenzivně prožívám,“ vysvětlovala.

Muguruzaové předloni pomohla k wimbledonskému titulu. Teď k poháru naviguje Plíškovou: „Ano, je na správné cestě. Teď potřebuje předvádět své nejlepší výkony.“

Svatá pravda. Nyní už totiž na ni číhá zřejmě nejobávanější soupeřka. Majitelka 23 nejvzácnějších trofejí. Celebrita a ikona, s níž má i trenérka Plíškové žalostnou bilanci 0–5. Serena Williamsová.

Američanka, která v sedmatřiceti dál drtí současné hvězdy na vesmírný prach. Naposledy si podala světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska 6:1, 4:6, 6:4.

Nebyl to jasný triumf. Však taky poté na tiskovce prohlašovala: „Musím svou hru zvednout o úroveň výš, abych příště mohla jít dál.“

Znělo to trochu jako varování pro dlouhonohou ženu odněkud z Evropy, pro nějakou tu „-ovou“, jak kdysi souhrnně označila soupeřky z východní (a střední) části světadílu. „Hrály jsme spolu dobré zápasy,“ pronesla. „Porazila mě jednou, dvakrát nebo třikrát. Výborně servíruje. Musím proti ní zlepšit return. Ale budu připravená. Jsem připravená. Ona je připravená. Tak pojďme na věc!“

Plíšková ve skutečnosti přemohla mladší z věhlasných sester pouze jednou, v semifinále US Open 2016. Loni o kolo dřív na Flushing Meadows zvítězila Williamsová.

„Mám jí co oplácet!“ pravila šestadvacetiletá Češka.

„Ano, ale zároveň už Serenu zdolala, což jí dodá sebedůvěru,“ tvrdí Martinezová, která má na svou zaměstnavatelku příznivý vliv. Za vzor jí dává krajana Rafaela Nadala, jeho poctivost, pekelné soustředění a smysl pro drobnosti.

Conchita Martinezová (vlevo) koučuje českou tenistku Karolínu Plíškovou.

Plíšková si na sezonu najala Martinezovou a její australskou kamarádku Rennae Stubbsovou, jež se u ní střídají. Čerstvě angažovala taky chorvatského kondičního specialistu Azuze Simčiče.

Neškudlí, investuje do sebe. Její roční náklady se blíží milionu dolarů. „Díky Conchitě jsem trochu pečlivější,“ uvažuje Plíšková. „Zbavuju se starých návyků. Snažím se nedělat věci špatně ani v tréninku, což by se mohlo přenést do zápasů. Vyvarovala jsem se tady třeba dvou mizerných gamů za sebou.“

I proto se stejně jako na předloňském US Open dostaly dvě Češky do grandslamového čtvrtfinále. Petra Kvitová, jež je v lednu 2019 v podobné ráži jako Plíšková, je dokonce už v semifinále - domácí Ashleigh Bartyovou v Laver Areně zdolala 6:1, 6:4.

Plíškovou čeká nejtěžší možná šichta. Patrick Mouratoglou, kouč Williamsové, na setkání s novináři pravil, že Serena je v nejlepší tělesné i duševní formě od září 2017, kdy porodila dceru Alexis Olympii: „Serena je opět Serenou.“

Nicméně i Plíšková miluje velké bitvy a plné stadiony. Cítí se fit. Těší se. Chystá se vybalit na legendu vše, co se naučila...

Nevypusť ani míč. Udržuj si pozitivní mysl. Nepřestávej útočit!