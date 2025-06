„Takhle skončit nechci, i když teď bych asi byla v pohodě, kdybych už nehrála. Ale ještě mám motivaci si třeba rok dva zahrát. Pokud mi to noha dovolí,“ popisuje 33letá šampionka 17 turnajů WTA ve dvouhře pro iDNES Premium, zatímco přihlíží, jak nové dvorce pro padel ožívají.

Mrzí vás, že si tento dynamicky se rozvíjející sport momentálně zahrát nemůžete?

Jo, padel mám moc ráda. Je při něm větší sranda než při tenise, kde jsme na kurtu většinou jenom dvě, a ještě stojíme daleko od sebe. Jenže to mé zranění bylo extrémně blbé a táhne se o dost déle, než jsem myslela. Teď teprve začínám cvičit a dostávat se do formy.

Absolvovala jste dvě operace, jednu loni v září, druhou letos v květnu. Kotník už je v pořádku?

Druhá operace byla menší a úspěšná, nohu mi vyčistila. Takže teď to vypadá dobře, ale musím jít postupně. Jde to pomaličku, což je extrémně na palici. A už mě to se*e.