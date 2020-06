Začněme hrát! Jak jen to půjde, klidně i s omezeními, neváhá Plíšková

Světová trojka a jedna z tváří WTA se po tak dlouhé době vrací do zápasové akce: poté, co kvůli bolavým zádům musela vynechat úvodní restartový turnaj na Spartě, naskočí od středy do další silně obsazené akce na pražské Štvanici, dále s účastí Markéty Vondroušové, Karolíny Muchové, Barbory Strýcové, Kateřiny Siniakové a její sestry Kristýny.