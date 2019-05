Plíšková cvičí na zahradě a po postupu tvrdí: Start je nejnervóznější

V úhledné části Paříže, plné zeleně a takřka na dohled od Seiny, si začíná budovat vpravdě domáckou atmosféru. Hotel s týmem vyměnili za útulnější bydlení.

ZPRAVODAJSTVÍ První den Roland Garros

„Domek je starší, ale máme spoustu místa,“ líčí Plíšková. „Každý má svůj pokoj, k tomu je zahrada, dneska dopoledne jsem cvičila venku. Příjemné to je. Super místo, všude kousek - do obchodů, restaurací okolo.“

A taky na kurty, byť tady světová dvojka vesele přiznává: „Celý tým chodí pěšky, jen já jezdím autem. Možná to mají rychlejší, protože my máme po cestě pár semaforů.“

V aréně Phillipa Chatriera žádná červená světla na úvod nespatřila, úvodní rundu „projela“ bez zaváhání. Madison Brengleová jí uzmula pouze pět gamů, z toho dva na samém začátku.

„Věděla jsem, že když se uklidním a zkoncentruju, bude šancí hodně. A bylo,“ říká Plíšková. „Start nebyl ideální a doufám, že takhle už tu nezačnu. Prohrát se dá v každém kole, ale nejvíc nervozity je právě v tom prvním.“

Roland Garros na centrkurtu v neděli odstartovalo velmi nečekaným adieu turnajové pětky Angelique Kerberové. Plíšková ovšem nic podobného dopustit nehodlala.

„Dneska to bylo hodně o mně. Pokud jsem to zkoncentrovala, většinu míčů jsem vyhrála,“ potěšilo ji, když se v podvečer mohla chystat na rychlou cestu domů; na Brengleovou potřebovala rovnou hodinu.

Každá ušetřená minuta se hodí. Zdravotní stav Plíškové po virovém onemocnění stále není stoprocentní.

Roland Garros speciální příloha iDNES.cz

„Je to pořád stejné. Ale ne špatné,“ říká. „Kdyby to takhle vydrželo, hrát můžu, na kurtu mě to v ničem neomezuje. Ruce pořád cítím, což může trvat ještě dlouho. Asi v těle ještě zbytky nemoci jsou, ale bylo mi řečeno, že to odejde samo.“

Ve 2. kole ji teď čeká Slovenka Kučová - soupeřka nepříliš známá a nepříliš slovutná. Zároveň nebezpečná, vždyť na úvod vyřadila pařížskou šampionku z Roland Garros 2009 Kuzněcovovou.

„Lehké to nebude,“ má jasno Plíšková. „Zápas bude hodně o mně. Když si to pohlídám, mělo by to být v pohodě. Dál los moc neřeším, jsme na antuce. Není to tak, že bych se koukala, koho budu mít v semifinále. Jsem nohama na zemi.“